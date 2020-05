A espanhola Valéria aposta no filão de Sex and the city

Nova série espanhola mostra aventuras e desventuras de garotas em Madri (foto: Mirta Rojo/divulgação)





É um Sex and the city espanhol, com garotas de 20 e tantos anos, quase 30, ambientado nos dias de hoje. Não há outra maneira de definir Valéria, série em oito episódios que estreia nesta sexta-feira (8), na Netflix. A produção é uma adaptação dos livros (foram cinco até agora, sem edição brasileira) da escritora Elísabet Benavent.





Dá até para fazer uma relação com as personagens da cultuada produção norte-americana. Assim como a Carrie Bradshaw de Sarah Jessica Parker, Valéria (Diana Gómez, que interpretou Tatiana na quarta temporada de La casa de papel) é escritora. Até agora, ela conseguiu emplacar apenas um conto. Com contrato com uma editora, enfrenta o bloqueio criativo.





Valéria é casada com o fotógrafo Adrián (Ibrahim Al Shami) e a relação está em meio a uma crise. Tem três melhores amigas: Lola (Silma López), tradutora descolada que tem um affair com um homem casado; Carmen (Paula Malia), publicitária que sonha com o amor perfeito com uma colega de trabalho; e Nerea (Teresa Riott), advogada lésbica que não consegue se relacionar com mulher alguma. Seriam, respectivamente, Samantha, Charlotte e Miranda de Sex and the city.





Duas décadas depois da produção americana, as questões amorosas e os problemas de trabalho são basicamente os mesmos. O que muda é o entorno. A presença das redes sociais é grande. E há uma leveza, um jeito de não se levar a sério que Sex and the city não teve. Os episódios são curtos. Além dos dramas da protagonista, cada capítulo se concentra na vida de uma das amigas.





A história tem início em pleno verão madrilenho. Valéria está há meses sem trabalho. Sempre procrastinando o livro, é com alguma relutância que decide encarar a vaga de vigilante de um museu. O marido, que está com ela há anos, também vive uma crise no trabalho. Com pouco dinheiro, o casal se afastou.





Em mais uma noite de drinques com as amigas, a protagonista conhece Víctor (Maxi Iglesias), arquiteto bonitão e descolado que acabou de voltar para Madri. A atração é imediata, ainda que Valéria tema os perigos que um possível envolvimento com ele possam lhe causar.





A comédia romântica não traz nada absolutamente original. Mas é simpática e vem com elenco afinado, o que faz de Valéria um bom escape para os dias de isolamento social.





VALÉRIA

. Oito episódios

. Netflix

. Estreia nesta sexta (8)