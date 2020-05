Nova série carimba dito popular 'tal mãe, tal filha'

(foto: TLC/DIVULGAÇÃO)



TAL MÃE, TAL FILHA NOVA SÉRIE

A partir desta quinta-feira (7), às 22h10, o TLC acompanha a rotina de oito mulheres na nova série Entre mãe e filha (foto). As participantes levam o dito popular “tal mãe, tal filha” ao pé da letra. Inseparáveis, essas quatro duplas formadas por mães e suas respectivas filhas têm algo em comum: concordam em tudo, têm os mesmos gostos, agem como irmãs e melhores amigas – o que nem sempre é bom e pode trazer confusão de papeis e alguns inconvenientes. Na produção, dividida em oito episódios, as câmeras seguem as duplas em suas casas e nas atividades cotidianas, documentando as dores e delícias de um vínculo tão estreito que atravessou os anos e sobreviveu até mesmo aos casamentos das filhas, separações, mudança de cidade e à chegada de netos. Mas com lembranças de uma vida compartilhada, juras de amor eterno e promessas de união inabalável vêm expectativas altíssimas de ambos os lados, que nem sempre são correspondidas.



POESIA MARGINAL

ANA CRISTINA CESAR





Ícone da poesia marginal dos anos 1970, Ana Cristina Cesar (foto) se matou em 1983, aos 31 anos, deixando inúmeros admiradores. Ela criou versos, traduziu poemas e contos, pesquisou sobre cinema e literatura, escreveu artigos, deu aulas e redigiu cartas. Seu estilo, ao mesmo tempo delicado e visceral, influenciou a literatura e a poesia de diversos artistas. A partir da apropriação de sua obra por outros artistas, o documentário Bruta aventura em versos, que vai ao ar na faixa Quinta do pensamento, às 22h35, no Curta!, procura captar a beleza e a originalidade de sua escrita, seja através da dança de Marcia Rubin, do espetáculo de Paulo José e Ana Kutner ou da poesia de Alice Sant’Anna. O filme tem direção de Letícia Simões.



SERIAL KILLER

CRIMES ANTIGOS





Estrelada por Kathryn Morris (O resgate de um campeão, Minority report: A nova lei), como a agente Lily Rush, a série Cold case acompanha o trabalho da Divisão de Homicídios da Filadélfia responsável por solucionar crimes antigos não resolvidos – de anos ou até mesmo décadas atrás. Nesta quinta-feira (7), a partir das 21h10, o A&E exibe dois episódios inéditos. No primeiro, intitulado Garoto prodígio, Rush e sua equipe investigam o assassinato de uma mulher desaparecida durante a famosa transmissão de A guerra dos mundos, de Orson Welles, em 1938. Em seguida, em Precisa-se de todos, os investigadores saem à caça de um serial killer que tinha depósitos em seu nome, onde descobrem os restos de garotos que desapareceram entre 1999 e 2003.



Desafio sob o fogo

No History





Uma dos sucessos do History, a série Desafio sob o fogo, será exibida em novo horário a partir desta quinta (7): 21h30. No episódio de hoje, intitulado Machado de arremesso Francisca (foto), os competidores terão de recriar um machado de guerra da Idade Média, forjando uma faca de acampamento e usando o aço de uma churrasqueira. Em cada programa, quatro novos competidores se juntam para colocar à prova suas habilidades e faturar um prêmio de US$ 10 mil.





LIVES

canal brasil





O Canal Brasil reservou a semana para realizar lives com atores e cineastas. Nesta quinta (7), em seu perfil do Instagram, os atores Du Moscovis e Dira Paes são os convidados, às 15h e às 18h, respectivamente. Já nesta sexta-feira (8), Hilton Lacerda participa da live às 18h e, às 20h, Júlio Andrade bate papo com Simone Zuccolotto. Finalizando a agenda da semana, sábado (9), às 18h, é a vez de João Pedro Zappa.





TE PROMETO SER FIEL

DRAMA





Alice (Erika Christensen, Parenthood: Uma história de família) mal pode acreditar que seu paquera do tempo da escola, o encantador, rico e bem-sucedido Joe (Antonio Cupo, UnREAL), quer se casar com ela. No entanto, ele faz de tudo para modificá-la e torná-la a esposa ideal para a sociedade. E, por amor, Alice acaba permitindo que ele a molde. Apesar de todos os seus esforços para se transformar na esposa perfeita, ela descobre que Joe é infiel. Agora, Alice precisa decidir se deve buscar sua verdadeira felicidade. Essa é a sinpose do drama Te prometo ser fiel, baseado no romance da escritora Jane Green, que será exibido nesta quinta-feira (7), às 20h55, no Lifetime.