Tributo a Beth Carvalho após um ano de sua morte

(foto: Guto Costa/Divulgação)

Nesta quinta (30), dia em que completa um ano sem Beth Carvalho (foto), o BIS exibe documentário exclusivo sobre a vida e a carreira de uma das maiores artistas do gênero, considerada a Madrinha do Samba. O filme Beth Carvalho, que também estará disponível no BIS Play, vai ao ar a partir das 22h. Mesclando depoimentos da própria cantora e de convidados, como Martinho da Vila, Roberto Menescal e Arlindo Cruz, a produção traça o início de sua trajetória e relembra algumas performances memoráveis. Nesta quinta (30), dia em que completa um ano sem Beth Carvalho (), o BIS exibe documentário exclusivo sobre a vida e a carreira de uma das maiores artistas do gênero, considerada a Madrinha do Samba. O filme Beth Carvalho, que também estará disponível no BIS Play, vai ao ar a partir das 22h. Mesclando depoimentos da própria cantora e de convidados, como Martinho da Vila, Roberto Menescal e Arlindo Cruz, a produção traça o início de sua trajetória e relembra algumas performances memoráveis.





• • •





Nascida no berço do samba, no Bairro da Gamboa, zona portuária do Rio, Beth chegou aonde nenhum sambista jamais sonhou: em 1997, sua interpretação para Coisinha do pai, de Jorge Aragão, foi escolhida pela Nasa para “acordar” o robô Sojourner, enviado em missão a Marte. Ao longo de sua carreira, a sambista dividiu o palco e fez gravações históricas com bambas como Nelson Cavaquinho, Cartola, Nelson Sargento e Carlos Cachaça. Além disso, a cantora apadrinhava novos talentos, por isso o apelido de “Madrinha”.





PROJECT RUNWAY

ESTREIA





O Lifetime estreia nesta quinta-feira (30), a partir das 17h35, a 17ª temporada de Project runway, apresentado pela modelo Karlie Kloss. A competição fashion chega com novidades: o estilista Brandon Maxwell como jurado e Christian Siriano, vencedor da quarta edição, como mentor. No programa, os estilistas terão de mostrar todo seu talento em desafios imprevisíveis para conquistar o maior prêmio da história da competição. O vencedor ganhará US$ 250 mil, a publicação de um editorial de moda na revista ELLE e US$ 50 mil para a criação de seu próprio ateliê.



(foto: curta!/divulgação)



DEMOCRACIA EM DEBATE

DOCUMENTÁRIO





Os dilemas e os desafios enfrentados pela democracia representativa no mundo são postos em pauta pelo documentário inédito O paradoxo da democracia (foto), longa do diretor Belisario Franca, que estreia nesta sexta-feira (1º de maio), às 21h30, no Curta!. O filme mostra que a noção de democracia foi posta em xeque em nações como Brasil, Estados Unidos, França, Egito e Ucrânia, por meio de fortes manifestações que culminaram na queda de governos, seja por vias eleitorais ou por golpes de estado. Pensadores respeitados, como Jacques Rancière e Juan Carlos Monedero, analisam os diferentes contextos sociais em que está inserido esse sentimento de insatisfação, que parece unificar sociedades tão díspares.



(foto: Camilla Maia/globo)



REALITY DE GASTRONOMIA

MESTRE DO SABOR





Em sua estreia, Mestre do sabor foi sucesso de audiência, alcançando 38 milhões de telespectadores. Nesta quinta (30), o reality show de gastronomia desembarca na Globo com sua segunda temporada. Claude Troisgros e Batista, que comandam a atração, ganham nova colega: Monique Alfradique (foto). Ela se junta ao time para cobrir os bastidores do programa, que conta ainda com o mineiro Léo Paixão e Kátia Barbosa. O chef Rafael Costa e Silva substituirá o português José Avillez, que precisou voltar a Portugal para gerenciar seus restaurantes diante da pandemia por coronavírus. Na nova temporada, 18 chefs serão selecionados para participar da competição, que passa a ter sete fases. Serão quatro finalistas. O primeiro lugar leva prêmio de R$ 250 mil. O reality vai ao ar logo após Fina estampa. A atração também será exibida no GNT, semanalmente, com estreia amanhã (1º de maio), às 22h.





LARICA TOTAL

TERCEIRA TEMPORADA





Larica total, sucesso de audiência do Canal Brasil, está de volta à grade da emisssora.. Com bom humor, Paulo Tiefenthaler pega o que tem na geladeira para criar receitas fáceis, improváveis e que, surpreendentemente, dão certo. A atração, que terá sua terceira e última temporada reexibida a partir desta sexta (1ª de maio), é uma sátira a programas de culinária exibidos por canais de TV por assinatura. Na série, Paulo Oliveira (Paulo Tiefenthaler) é um solteirão que se vira como pode, ao contrário dos apresentadores experientes, treinados nas cozinhas de sofisticados restaurantes.





DAVID QUAMMEN

CONTÁGIO EM E-BOOK





O livro Contágio, de David Quammen, terá quatro capítulos lançados em e-book, toda quinta-feira, a partir de hoje (30), pela Companhia das Letras. A obra – uma das maiores referências sobre epidemiologia entre os recentes trabalhos de divulgação científica –, investiga as infecções que começam no reino animal e migram para humanos, num processo conhecido como spillover, ou “transbordamento”, assim como ocorreu com o novo coronavírus. No livro, Quammen demonstra que havia consenso entre os especialistas sobre as características da próxima grande pandemia: o causador seria um vírus novo aos humanos, atingiria primeiro algum tipo de animal selvagem, como um primata ou um morcego, e seria altamente mutável, ao estilo de um vírus influenza ou de um coronavírus. Publicado originalmente em 2012 e inédito no Brasil, o livro será lançado ainda este ano.