Titane fala sobre cultura musical afro-mineira

(foto: Luiza Palhares/divulgação)





A cantora mineira Titane (foto) será entrevistada pelo maestro convidado Marco Antônio Maia Drumond na live Dando Corda, da Orquestra Sesiminas Musicoop, nesta quarta-feira, a partir das 21h30, na página do Instagram @orquestrasesiminasmusicoop. O tema desta semana é “A cultura musical afro-mineira”, elemento que permeia toda a obra da artista. Dos três encontros de Titane com a orquestra, um dos mais marcantes para a cantora foi a apresentação realizada em 8 de março de 1999.



***





O concerto Mulher em canto prestava homenagem ao Dia da Mulher. “É uma oportunidade muito rara para uma cantora de música brasileira atuar ao lado de uma orquestra, ao vivo. Foi um desafio quando o maestro e músicos me convidaram. Tive um ganho técnico grande, pois decidimos não amplificar voz e instrumentos, e eu precisava ser ouvida”, lembrou. As transmissões da Dando Corda acontecem toda quarta, com personalidades da cena musical que marcaram a trajetória da Musicoop.



(foto: Juliana Coutinho/Multishow )



HUMOR

ESTREIAS





O Multishow reservou para esta quarta-feira (29) duas estreias. A segunda temporada de O dono do lar, com Maurício Manfrini, Roberta Santiago, Lili Siqueira e JP Rufino (foto), desembarca às 22h. Na nova safra, Américo e sua divertida família se envolvem em novas aventuras hilárias e Fafy Siqueira faz participação especial como Marluce, amiga de Dona Nina (Grace Gianoukas).Os 10 episódios contam com direção de Silvio Guindane.



***





Logo em seguida, às 22h30, o canal também exibe temporada inédita de A vila (foto), com Paulo Gustavo. Os novos episódios contam com participações especiais de Caio Castro, Jerry Smith, Duda Nagle e Fafy Siqueira. A quarta temporada tem, entre as novidades, a chegada de um novo integrante para a vizinhança: a drag queen Suzy Brasil, interpretada por Marcelo Souza.





(foto: Bruna Arcângelo/Canal OFF )



AUTOCONHECIMENTO

Alma viajante





A série Alma viajante estreia nesta quarta-feira (29), às 22h, no OFF. Em 11 episódios, o programa acompanha a professora de ioga Milla Monteiro (foto) em sua jornada de autoconhecimento pela Etiópia. Mergulhando na cultura do país de norte a sul, ela visita aldeias e lugares incríveis, compartilhando histórias e vivenciando toda a devoção daquele povo africano.



(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)

DOMINGOS OLIVEIRA

ACONTECEU NA QUARTA-FEIRA





Aconteceu na quarta-feira, de Domingos Oliveira, vai ser exibido na faixa Quarta do cinema, às 22h30, no Curta!. Falecido em 2019, Oliveira deixou como legado diversos filmes que marcaram o audiovisual brasileiro. O último deles é o longa exibido hoje, feito em 2018, com Priscilla Rozenbaum e André Mattos (foto) no elenco, além de Ricardo Kozowskio. A história gira em torno dos personagens Julio e Julia, que formam um casal de atores preso a um casamento insuportável. O marido tem tanta vontade de se separar que, um dia, vai embora, mas, ao mesmo tempo, fica. Sem saber, ganha um duplo. Assim, dois homens passam a viver a mesma vida. Como interlocutor do casal, aparece o tímido, estranhíssimo e competente psicanalista Marco.



UBERIZAÇÃO DO TRABALHO

DOCUMENTÁRIO





Estreia no Canal Brasil, nesta quarta (29), o documentário GIG – A uberização do trabalho. Produzido pela ONG Repórter Brasil, o filme denuncia os efeitos da chamada GIG economy, expressão inglesa para explicar a grande oferta de trabalhadores acionados via aplicativos de celular. A produção alerta para os baixos rendimentos de quem oferece serviços por plataformas digitais, a falta da aplicação de leis trabalhistas, o aumento da desigualdade social e as condições precárias de trabalho. Dirigida por Carlos Juliano Barros, Caue Angeli e Maurício Monteiro Filho, a obra traz depoimentos de pessoas de diversas formações cujos serviços estão disponíveis ao alcance do celular.