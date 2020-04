Metallica lança disco dedicado especialmente ao Brasil

Em 20 de dezembro, James Hetfield e a banda Metallica vão cantar no estádio Mineirão (foto: Suzanne Cordeiro/AFP)



Na terça-feira passada, a banda Metallica, liderada por James Hetfield, daria início à sua temporada brasileira, começando por Porto Alegre e passando por BH na próxima segunda-feira (27). No entanto, por causa do avanço do coronavírus, o grupo precisou adiar para dezembro os shows da turnê WorldWired. Para compensar essa ausência, o quarteto, que tem considerável legião de fãs no país, decidiu lançar o álbum ao vivo e inédito Live in Brazil (1993-2017), reunindo áudios das performances realizadas nas diversas vezes em que a banda se apresentou por aqui.





O disco compila 18 faixas com material de shows realizados no Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo, entre 1993 e 1999, além de canções remasterizadas dos anos seguintes. O repertório inclui sucessos como The unforgiven (ao vivo em São Paulo, 1993), Nothing else matters (Rio de Janeiro, 2015), Enter sandman (São Paulo, 2017) e One (Rio de Janeiro, 2013).





“Nossas agendas estavam reservadas para a 17ª visita ao Brasil, desde 1989. Em vez de ficar em casa chateados por não poder passar a noite com vocês, pensamos que seria divertido percorrer antigas lembranças e revisitar tudo de bom que fizemos no passado”, afirmou a banda em comunicado oficial. O disco está disponível em todas as plataformas digitais.





Ao anunciar o adiamento da turnê por causa da COVID-19, o grupo mandou o seguinte recado aos fãs, postado nas redes sociais: “Passem um tempo com quem vocês amam, suas crianças, animais de estimação, pais… Quem for que você tem por perto. Criem playlists, assistam a filmes, tentem brincar com jogos de tabuleiro. E, o mais importante, fiquem seguros”. E enfatizou: “Estamos todos colocando a segurança em primeiro lugar, nos autoisolando e mantendo distância social, mas não para sempre!”.





MINAS Em 20 de dezembro, a banda norte-americana vai fechar a turnê brasileira em BH, no Mineirão. Antes disso, tocará em Porto Alegre (14 de dezembro), Curitiba (16 de dezembro) e São Paulo (18 de dezembro). Os grupos Greta van Fleet e Ego Kill Talent farão a abertura de todas as apresentações.