Brinde do Bem é iniciativa de ajuda a bares e restaurantes

Em tempos de isolamento social, os restaurantes continuam tentando buscar modos de cobrir os prejuízos que vêm sofrendo, ante o impedimento de receber clientes. Muitos passaram a operar no sistema de delivey. Mas Rishav Ghosh, proprietário do Bistrô Indiano, no Bairro da Serra, que já funcionava no sistema de entregas, diz que seu faturamento caiu consideravelmente com a diminuição do movimento e a suspensão do serviço no local.





Uma alternativa buscada pela casa foi a adesão à iniciativa Brinde do Bem, programa de ajuda ao setor de bares e restaurantes oferecido pelo Grupo Heineken. “O voucher funciona da seguinte maneira: ao comprar um, entrando no link https://brindedobem.abacashi.com/p/bistro-indiano, a pessoa garante o valor de consumação no nosso bistrô, quando voltarmos a atender normalmente. Para nós, a vantagem é que seremos reembolsados pela Heineken com o dobro do valor da contribuição”, esclarece Rishav.





Os valores disponíveis na plataforma são de R$ 25, R$ 50, R$ 75 e R$ 100. O site oferece a estabelecimentos do setor a possibilidade de se cadastrarem para participar. Os usuários têm a chance de escolher a casa da qual querem adquirir agora um voucher para uso futuro.





Inaugurado há um ano e oito meses, o Bistrô Indiano oferece em seu cardápio aproximadamente 15 pratos da cozinha daquele país. “Naturalmente, tivemos que adaptar alguns pratos à cozinha brasileira. Mas garanto que a qualidade da comida continua a mesma, pois buscamos nos aproximar ao máximo do sabor que se tem na Índia”, diz Rishav, que, antes de se mudar para o Brasil, há sete anos, trabalhava como chef em Calcutá.





O restaurante atende para almoço e jantar, de terça a domingo, e não cobra taxa para entregas num raio de até 2 quilômetros de sua sede – Rua do Ouro, 397, Serra, (31) 3586-7888. A partir daí, a taxa varia conforme a distância. Um dos campeões de venda, segundo o chef, é o murg curry (frango assado no tandoor – forno de barro –, preparado em molho de curry com especiarias indianas), que custa R$ 40.