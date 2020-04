Museu faz releituras de Chapeuzinho Vermelho

(foto: CM/DIVULGAÇÃO)





Neste o sábado (18), o Memorial Minas Gerais Vale segue com sua programação on-line #MemorialValeEmCasa, devido à pandemia do coronavírus. Às 11h, será exibido o segundo episódio da série Brinque em casa, intitulado Me conta um conto, do Coletivo Mundicá (foto). Levando em conta que 18 de abril é Dia Nacional do Livro Infantil, o Mundicá fará ainda leituras e releituras do clássico Chapeuzinho Vermelho. Os artistas convidam o público a mergulhar nesse universo da literatura infantil e conhecer outras roupagens da trama que envolve a menina que passeia na floresta, o lobo mau e a vovó. Os atores lembram que o escritor mineiro Guimarães Rosa também fez sua versão desse clássico que encanta crianças e adultos no livro chamado Fita verde no cabelo. A programação especial pode ser acompanhada pelas redes sociais do museu ou pelo site www.memorialvale.com.br.





CÓDIGO DE CONDUTA

EM BUSCA DE JUSTIÇA





Neste sábado (18), o filme Código de conduta será exibido às 21h, no A&E. No longa, Clyde Shelton é um homem honrado, até que um dia sua esposa e filha são mortas durante um assalto em sua casa. Ele espera justiça, mas o promotor Nick Rice faz um acordo com um dos assassinos em troca de um depoimento. Dez anos depois, esse homem é encontrado morto e Shelton admite sua culpa. Então, ele envia um ultimato a Rice: deve consertar o sistema criminoso corrupto ou sofrer as consequências. Gerard Butler, Jamie Foxx e Leslie Bibb estão no elenco.





MOMENTO DA VERDADE

A MALDIÇÃO DE OAK ISLAND





A sexta temporada da série A maldição de Oak Island chega ao final neste domingo (19), às 19h, no History. No episódio, a equipe avalia uma nova teoria que pode conectar o tesouro de Oak Island ao nascimento de uma nação. Além disso, é o momento da verdade para os irmãos Rick e Marty Lagina. A dupla fica em dúvida sobre se interrompe ou continua a busca para decifrar o enigma que diz que sete pessoas devem morrer antes de os misteriosos segredos da ilha serem revelados.





PODERES ESPECIAIS

X-MEN: FÊNIX NEGRA





Estrelado por Sophie Turner, o filme X-men: Fênix Negra estreia neste sábado (18), às 22h, no Telecine Premium. No longa, os X-men são enviados ao espaço para resgatar astronautas em perigo. Lá, um contratempo faz Jean Grey absorver uma grande quantidade de energia, que a transforma na Fênix Negra, chamando atenção de seres de outro planeta.





AMIZADE POSSESSIVA

INVEJA VENENOSA





O filme Inveja venenosa estreia neste sábado (18), às 19h25, no Lifetime. No longa, Molly e Lily, mesmo separadas por quilômetros de distância, se tornaram amigas trocando cartas quando estavam na quarta série. Os anos passaram e elas continuaram escrevendo uma para a outra. Porém, as coisas começam a mudar no aniversário de 25 anos de Lily: Molly aparece tentando dominar a vida da "amiga". Estão no elenco os atores Natalie Dreyfuss, Michael Patrick Denis e Elise Gatien.





SHOW DE ROCK

SLASH





O Bis exibirá o show Slash: Made in Stoke neste domingo (19), às 14h, na faixa Palco principal. A apresentação do guitarrista Slash foi realizada em Stoke-on-Trent, na Inglaterra, onde cresceu. Em parceria com Myles Kennedy, vocalista do Alter Bridge, ele toca músicas do seu álbum solo e sucessos do Guns N' Roses, como Sweet child o' mine e Paradise city.





MEGALEILÃO

VIRTUAL





O Terraviva transmite a partir das 10h deste sábado (18), o Megaleilão 10.020 Estância Bahia. O maior pregão da pecuária mundial completa 20 anos em 2020. A edição histórica e comemorativa vai leiloar mais de 20 mil animais para cria, recria e engorda – pesados, filmados e selecionados nos criatórios do Vale do Araguaia, no Mato Grosso. Neste ano, por conta da pandemia de coronavírus, o leilão será virtual. Em todas as suas edições, o leilão já comercializou mais 600 mil animais e contará com duas etapas divididas entre abril e maio. A segunda parte será em 16 de maio.