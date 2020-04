Série Homens? Estreia segunda temporada nesta terça no Comedy Central

(foto: Comedy Central/divulgação)





HOMENS?

NOVA TEMPORADA





A série Homens? (foto) estreia a segunda temporada nesta terça-feira (14), às 22h, no Comedy Central. A produção mostra como os protagonistas Gustavo, Pedrinho, Pedro e Alexandre vão lidar com os desdobramentos da gravidez de Natasha, que se relacionou com todos na primeira leva de episódios. Além disso, os amigos descobrem uma das fontes que os transformaram em homens machistas. Estão no elenco os atores Fábio Porchat (Alexandre), Gabriel Godoy (Gustavo), Raphael Logam (Pedrinho) e Gabriel Louchard (Pedro). Outras novidades dos novos episódios giram em tornar de discussões em torno de traição, preconceito e aborto. A série conta ainda com novos personagens, interpretados por Yuri Marçal e Lua Blanco, além do retorno de Lorena Comparato, Miá Mello e Giselle Batista.



(foto: Film & Arts/divulgação)



GUERRA FRIA

EM DETALHES





Summer of rockets, protagonizada por Keeley Hawes (Kathleen Shaw) e Toby Stephens (Samuel Petrukhin, foto), estreia nesta terça-feira (14), às 22h,

no Film & Arts. O suspense semiautobiográfico do premiado cineasta e roteirista Stephen Poliakoff é ambientado no início da Guerra Fria e no período do distanciamento das relações entre Reino Unido e a ex-União Soviética. A minissérie apresenta um imigrante russo e fabricante de aparelhos auditivos que, involuntariamente, é envolvido em um plano de espionagem que mudará o rumo da história. A produção tem seis episódios.





PETS EM CASA

DICAS NA TV





O National Geographic estreia nesta terça (14) o especial Pets em casa, programação com dicas e informações para quem é fã do universo pet. De segunda a sexta-feira, a partir das 12h30, serão exibidos os programas Missão pet, Cesar Millan's dog nation e Dog impossible, que abordam a relação entre os animais e seus donos. Além disso, a programação contará também com dicas do veterinário Alexandre Rossi – conhecido como Dr. Pet – sobre higienização, exercícios e relaxamento para cães e gatos.





PERIGOS DA MESA

REPORTAGENS ESPECIAIS





A partir desta terça-feira (14) e até sexta (17), o Jornal da Band, a partir das 19h20, exibe a série de reportagens especiais Perigos da mesa, que mostra o crescimento dos casos de transtornos alimentares entre adultos e crianças. No Brasil, duas em cada 10 pessoas são obesas. Em alguns centros de tratamento do Rio de Janeiro há aumento de 70% nos casos de diferentes doenças relacionadas à alimentação nos últimos três anos. Bulimia, anorexia e compulsão alimentar estão entre as mais frequentes. O drama de quem sofre com os transtornos também estará na pauta. As reportagens revelam ainda qual o melhor tratamento, sem deixar de lado a saúde e o bem-estar, e quando a cirurgia é a única alternativa.





RESTAURAÇÃO DE CARROS

DISCOVERY TURBO





Will e Gus: O dobro ou nada, nova série do Discovery Turbo, acompanha Gus Gregory e Will Tricket na difícil tarefa de transformarem sucata em carros que podem ser dirigidos e que lhes rendam dinheiro. O primeiro dos 10 episódios vai ao ar nesta terça-feira (14), às 21h20. Na pauta, trabalhos de funilaria, mecânica e tapeçaria de um automóvel. Gus e Wil formam uma dupla de amigos e parceiros de trabalho que aposta alto. Os dois deixaram para trás seus empregos e ingressaram em um ramo da negociação automotiva que muitos evitam: restauração de carros em péssimas condições sem grandes aspirações quanto à perfeição do resultado. Na estreia, um Porshce 924 marrom, que tem o interior destruído, pintura completamente danificada e “belos” tapetes verdes. A boa notícia: com uma carga na bateria o carro ainda dá a partida.



(foto: Acervo Estado de Minas)



CLÁSSICOS DO CINEMA

CENTRO CULTURAL UFMG





O projeto CineCentro, do Centro Cultural UFMG, não parou e dá continuidade à programação propondo uma mostra de filmes clássicos nacionais que podem ser assistidos em casa neste período de isolamento social. Na seleção do CineClássico quarentena são indicadas películas consagradas pelo público e crítica, que são encontradas na íntegra no YouTube. Para abril, foram selecionados clássicos de diferentes diretores, épocas e gêneros, com o objetivo de convidar o público a conhecer ou rever importantes filmes que marcaram o cinema brasileiro. Nesta terça-feira (14), é a vez de Deus e o diabo na terra do sol (foto), de Glauber Rocha, que pode ser assistido pelo https://www.youtube.com/watchv?=OlgBrV-E0v0.