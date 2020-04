Sozinho na Catedral de Milão, Andrea Bocelli canta para o mundo todo hoje

A Catedral de Milão está fechada ao público, em obediência à quarentena determinada pelo governo italiano, desde 8 de março (foto: Miguel Medina/AFP)



Neste domingo de Páscoa (12), a gigantesca Catedral de Milão receberá apenas duas pessoas: o tenor Andrea Bocelli e o organista Emanuele Vianelli. E serão também apenas dois os instrumentos (voz e órgão) a interpretar um repertório de músicas sacras, como Ave Maria e Sancta Maria, num recital transmitido ao vivo para todo o mundo, via YouTube, no canal do tenor (www.youtube.com/andreabocelli), que conta com mais de 2,6 milhões de inscritos. O recital está previsto para começar às 14h (no horário brasileiro).

Milão fica na Lombardia, a região mais afetada do país europeu mais duramente atingido pela pandemia do novo coronavírus. Depois da China, a Itália se tornou o segundo epicentro da pandemia de coronavírus, com taxas de infecção e letalidade que levaram ao colapso do sistema de saúde em algumas cidades. Não à toa, o recital ganhou o nome de Bocelli: Música pela esperança.

“A voz e as palavras de Andrea Bocelli nos lembram que a razão para a nossa esperança não vem de nós, mas é um presente que vem de Deus”, afirmou o arcebispo da Catedral de Milão, monsenhor Gianantonio Borgonovo. O convite para o recital partiu da Catedral, em parceria com a prefeitura da cidade.

“Isso é o que significa promover, para a nossa Catedral – a casa do povo de Milão – e por meio da voz de Bocelli, a confiança de que o Espírito do Cristo Ressuscitado vai configurar os dias que nos foram dados no Reino de Deus, que deseja uma nova humanidade, unida e fraterna”, disse o monsenhor Borgonovo.

Andrea Bocelli cantará repertório sacro com o único acompanhamento do órgão da catedral, tocado por Emanuele Vianelli (foto: Giuseppe Cacace/AFP)

O tenor fez uma declaração, divulgada pela Catedral, na qual afirmou: “Acredito na força de rezarmos juntos; eu acredito na Páscoa cristã, um símbolo universal de renascimento de que todos, sejam cristãos ou não, verdadeiramente necessitam neste momento. Graças à música, transmitida via streaming ao vivo, reunindo milhões de mãos entrelaçadas em todos os lugares do mundo, nós vamos abraçar esse coração ferido da Terra. A generosa, corajosa, proativa Milão e toda a Itália serão de novo, e muito em breve, um exemplo de vitória, motor de um renascimento que todos nós esperamos. Vai ser uma alegria testemunhar isso, na Catedral, durante a celebração da Páscoa, que evoca o mistério do nascimento e renascimento”.





ABRAÇO O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, agradeceu o tenor por aceitar o convite. “Neste ano, a Páscoa vai ser muito diferente para todos nós. A alegria serena que em geral vem com este dia foi muito abalada por essa pandemia que estamos enfrentando. Tenho certeza de que a extraordinária voz de Bocelli será o abraço do qual todos nós estamos sentindo falta nestes dias, um forte e especial abraço, capaz de aquecer o coração de Milão, da Itália e do mundo", afirmou o mandatário. Por meio de sua fundação, Andrea Bocelli tem arrecadado fundos destinados à compra de equipamentos de proteção para as equipes médicas italianas que trabalham no atendimento aos infectados pela COVID-19.

A Catedral de Milão está fechada, em atendimento às medidas do governo do país para evitar circulação e aglomeração de pessoas, na tentativa de conter a disseminação do vírus. Desde o último dia 18, no entanto, a edificação histórica em estilo gótico tem sido iluminada todas as noites, com a programação de luz externa normalmente destinada apenas aos feriados.

A direção da Catedral – Veneranda Fabbrica del Duomo – afirmou que essa decisão tinha o objetivo de enviar “um sinal de positividade, confiança e encorajamento para a cidade neste momento difícil e doloroso”.