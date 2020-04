Encontro marcado com Elton John no Telecine Premium

(foto: Joaquim Nabuco/divulgação)







Protagonizado por Taron Egerton, o filme Rocketman (foto) será exibido neste sábado (11), às 22h, no Telecine Premium. É diversão garantida tanto para quem já assistiu ao longa nas salas de cinema quanto para aqueles que ainda não viram o tributo a Elton John. A trama mostra a trajetória do astro inglês da infância ao estrelato, mas de uma forma diferente, dispensando alguns clichês tão comuns em cinebiografias de ídolos. Elton dá seus tropeços pela vida afora, encara o rehab em clínicas de reabilitação e, ao lado do parceiro Bernie Taupin, celebra as vitórias que o tornaram fenômeno pop. Também estão no elenco os atores Jamie Bell e Richard Madden.

ON-LINE

FESTIVAL JOIA RARA





Amanhã, domingo de Páscoa, um time de craques da música brasileira estará a postos no Instagram para participar do Festival Joia Rara, organizado pelo compositor e cantor Moyseis Marques (foto). Serão 12 lives ao longo de 12 horas, as 10h às 22h. O show é gratuito, mas colaborações voluntárias serão bem vindas. Quem abre a festa é o próprio Moyseis, às 10h (@moyseismarques). A agenda é a seguinte: às 11h, tem Moacyr Luz (@moaluz); 12h, Tico de Moraes (@ticodemoraes); 13h, Socorro Lira (@socorroliracantora); 14h, Nilze Carvalho (@nilze.carvalho); 15h, André Aragão (@aragasviola); 16h, Khrystal (@khrystal); 17h, Alfredo del Penho (@alfredodelpenho); 18h, Joyce Moreno (@joycemoreno.oficial); 19h, Pedro Luís (pedroluisoficial!); 20h, Luisa Lacerda (@luisalacerda_) e às 21h, fechando a programação, Zé Renato (@zerenatooficial)

AVE MARIA

ORQUESTRA VIRTUAL





O coronavírus cancelou a agenda cultural do país, mas a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais continua em cartaz. Músicos do grupo formam a Orquestra Virtual, regida e idealizada pelo maestro Sílvio Viegas (foto). Neste domingo de Páscoa, o grupo interpreta a Ave Maria, de Pietro Mascagni, com participação especial do solista Santiago Martínez. O vídeo vai ao

ar de manhã. É só acessar https://www.instagram.com/fcs.

palaciodasartes/hl?=pt-br

DOCUMENTÁRIO

CHUVAS E TROVOADAS





Neste sábado (11), às 18h20, o canal History 2 exibe o documentário Ameaças do céu, produzido pelo Grupo Storm com apoio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Conhecido como o país com maior incidência de tempestades do mundo – 500 mil por ano –, o Brasil é tema do filme, que retrata os bastidores do setor elétrico frente aos desafios do clima como enchentes, deslizamentos, vendavais e tornados.

THRILLER

GAROTA-PROBLEMA





O Lifetime programou para este sábado (11), às 21h50, o longa

A irmã perturbada. Dirigido por Lucky McKee e estrelado por Caitlin Stasey, ele conta a história de Chloe, cuja vida vira de cabeça para baixo quando a irmã caçula, Sadie, reaparece após passar tempos desaparecida. Embora pareça querer retomar contato com Chloe

e sua filha Nicole, de 17 anos, a moça se revela

profundamente transtornada.





HISTORY

HAJA VENENO!





A série Ataque animal, atração deste sábado (11), às 22h20, no History, mostra as viagens do biólogo Adam Thorn e do treinador de animais Rob “Caveman” Alleva pelo mundo. A missão da dupla parece maluquice: serem mordidos ou picados por criaturas venenosas. No episódio inédito de hoje, eles partem para a Ilha de Bali, na Ásia, para enfrentar o ouriço-de-fogo. A coisa fica mais perigosa quando eles encontram o besouro rove, cuja picada provoca intensa dor e danos permanentes.





MÚSICA

SAUDOSOS FESTIVAIS





Domingão de quarentena é dia de música. Às 21h30 de amanhã, o Bis vai exibir o documentário Come together: The rise of the festival. A produção mostra a ascensão dos festivais de música desde o nascimento nos clubes de jazz, nos anos 1950, aos confrontos violentos com as autoridades nas décadas de 1980 e 1990. Foram entrevistados os fundadores e promotores dos festivais de Newport, Monterey, Glastonbury, Woodstock, Isle of Wight e Knebworth, além dos artistas Noel Gallagher, Bob Geldof, Ian Anderson, Steve Winwood e Nick Mason.





SUSPENSE

CARRIE, A PSICÓTICA





Estrelado por Jennifer Lawrence, o filme A última casa da rua mostra o drama enfrentado por mãe e filha, Sarah e Elissa, quando elas se mudam de cidade. A dupla vai morar ao lado da residência de Carrie, uma garota psicótica que matou os pais. Enquanto moradores afirmam que a menina desapareceu depois de cometer o crime brutal, Sarah e Elissa descobrem que a história é outra. E bem sinistra. O longa será exibido domingo (12), às 22h50, no A&E.