Documentário mostra por que o coronavírus se espalhou

Filme mostra o drama nos hospitais de vários países (foto: TV Cultura/divulgação)



No sábado (11), a TV Cultura (às 22h) e o canal Discovery (às 23h51) vão exibir o documentário Pandemia: COVID-19. Nele, especialistas discutem os desafios que o coronavírus representa para o mundo ao provocar a maior catástrofe planetária deste século 21.

Médicos, cientistas e autoridades da área da saúde analisam tratamentos, formas de contágio e o impacto da doença sobre a sociedade globalizada, marcada pelo fluxo intenso e veloz de pessoas e informações.

Parceria da ITN Productions com o Discovery Channel, o filme aborda a propagação do vírus a partir de Wuhan, na China, onde teria ocorrido sua migração de animais para os seres humanos. Também mostra como ele se espalhou pelo país asiático e vizinhos, desafiando quarentenas adotadas por milhares de pessoas.

O especial destaca a propagação da COVID-19 na Europa e descreve a trajetória do surto nos Estados Unidos. Com 60 minutos, o filme é um bom antídoto à profusão de fake news que confundem a população, estimulando hábitos que vão de encontro a medidas preventivas recomendadas por autoridades do setor de sáude.