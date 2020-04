Orquestras mineiras criam projetos de música clássica durante a quarentena

Músicos da Orquestra Sesiminas Musicoop gravaram a peça Tico-tico no fubá (Zequinha de Abreu) em casa e depois disponibilizaram o vídeo nas redes sociais (foto: RAFAEL MOTTA/DIVULGAÇÃO)





Apesar do confinamento imposto pelo coronavírus, as grandes orquestras mineiras continuam na ativa, trabalhando on-line. Felipe Vasconcelos Magalhães, regente da Orquestra Sesiminas Musicoop, diz que tanto ele quanto os músicos adotaram o regime de home office. “Começamos com o vídeo da canção Tico-tico no fubá (Zequinha de Abreu), que está disponível em nosso canal no YouTube. Cada um gravou sua parte individualmente e fizemos a edição depois. Os músicos estão bastante entrosados pelo fato de terem tocado várias vezes essa peça, que faz parte do nosso repertório.”





De acordo com o regente, o vídeo funciona bem, mesmo sem a sua regência.“Cada um gravou a sua parte, seguindo o metrômetro para que tudo pudesse sair sincronizado. Depois, juntamos e o resultado sonoro soou como se eles estivessem tocando ao mesmo tempo e no mesmo espaço.”





A Orquestra Sesiminas conta com 20 instrumentistas de corda. “Na gravação, só faltou um músico, porque está em um lugar onde a internet não pega bem”, explica Magalhães. O vídeo está disponível no Instagram (@orquestrasesiminasmusiccop) e Facebook (Orquestra Sesiminas Musicoop).





“Vamos fazer outros vídeos, inclusive com formatos diferentes. Começaremos nesta quarta-feira (8), às 21h, no Instagram, com uma série de lives com entrevistas ao vivo com personalidades associadas à nossa orquestra, como músicos, técnicos, colaboradores e artistas.”





O primeiro entrevistado será Marco Antônio Maia Drumond, ex-maestro da Orquestra Sesiminas. “Vamos conversar sobre os bastidores, como é fazer música em uma orquestra. A série de lives se chama Dando corda. É uma conversa informal sobre os bastidores. Todas as quartas-feiras teremos um convidado.” Magalhães revela que também é realizado o projeto Crie em Casa, em que pequenos vídeos mostram como os músicos trabalham nesta quarentena.





SINFÔNICA





Sílvio Viegas, regente da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG), diz que, embora o confinamento atrapalhe, o grupo continua fazendo diversas ações, tanto para seus integrantes quanto o público. “Colocamos no Instagram (@fcs.palaciodasartes) o vídeo Palácio em sua companhia para que o público possa acompanhar o nosso trabalho. Esse projeto inicial é para que os artistas da casa possam se apresentar de forma individual ou coletiva”, diz.





Viegas ressalta que o vídeo foi uma junção da gravação de cada músico – cada um em sua casa e tocando a mesma peça. “Recolhemos os vídeos e fizemos as edições. Estamos animados a produzir outros, pois os integrantes continuam enviando vídeos. Além disso, farei outros falando sobre assuntos relativos à música clássica.”





As gravações de concertos da OSMG que não foram ao ar pela Rede Minas serão disponibilizados na página do PA (@fcs.palaciodasartes). “Estamos empenhados em divulgar a arte neste período em que as pessoas não estão saindo de casa. Na realidade, esse vídeo contou com os músicos tocando de verdade, não é uma gravação.”





Viegas conta que eles foram disponibilizados no site da FCS (http://fcs.mg.gov.br/). “Eles também estarão no Instagram da associação da orquestra (@a.m.o.ufmg) e em várias páginas do Facebook. No primeiro, participaram 10 músicos sob minha regência. Cada um tocou a sua parte e me mandou pelo celular. Juntamos tudo e fizemos as edições de vídeo e áudio.”





FILARMÔNICA





Para o maestro Fabio Mechetti, diretor artístico e regente titular da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, o período é complicado, mas não impede o trabalho. “Uma de nossas várias iniciativas é fazer com que os músicos toquem em suas casas. Eles gravam vídeos, cada um com seu instrumento, e colocamos em nosso canal no YouTube e no nosso site (https://filarmonica.art.br/).





Mechetti explica que a intenção é também que cada músico possa mostrar o seu trabalho individual. “Outra novidade são os podcasts Filarmônica no ar, narrados por músicos da orquestra. A terceira ação é colocar vídeos de nossos concertos realizados nos últimos anos.”





A partir da próxima semana, o podcast receberá novidades. “São canções que considero obras-primas, executadas por grandes orquestras, recomendadas em nosso site e em nosso canal no YouTube.





Enquanto isso, estamos pensando no futuro, tentando reprogramar a nossa temporada”, diz Mechetti.





O regente lembra que os músicos da filarmônica vêm fazendo gravações de importantes obras em suas casas. “Às terças e quintas-feiras, os vídeos são publicados em nossas redes sociais”, conclui.













FALA, MAESTRO!





“Vamos fazer outros vídeos, inclusive com formatos diferentes. Começaremos nesta quarta-feira (8), às 21h, no Instagram, com uma série de lives com entrevistas ao vivo com personalidades associadas à nossa orquestra”





. Felipe Vasconcelos Magalhães, regente da Orquestra Sesiminas Musicoop









“Estamos empenhados em divulgar a arte neste período em que as pessoas não estão saindo de casa. Na realidade, o vídeo contou com os músicos tocando de verdade, não é uma gravação”





. Sílvio Viegas, regente da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais









“Uma de nossas várias iniciativas é fazer com que os músicos toquem em suas casas. Eles gravam vídeos, cada um com seu instrumento, e colocamos em nosso canal no YouTube e no nosso site”





. Fabio Mechetti, regente da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais