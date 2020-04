Bandas Tuyo e Terno Rei fazem dobradinha em dois singles

Outra dobradinha celebrada na música independente é entre os paranaenses da Tuyo e os paulistanos da Terno Rei, que mandaram para as redes, em março, os singles Pivete e Eu te avisei. O namoro começou quando ambas as bandas comemoravam o lançamento de seus últimos álbuns, Pra curar e Violeta, respectivamente.





“Tínhamos acabado de lançar o disco e estávamos fuçando para ver o que estava sendo dito sobre ele”, conta Lio, que divide a Tuyo com Lay e Jean. “Em um site, vi a lista de outros álbuns recém-lançados e, entre eles, estava o da Terno Rei. Nos apaixonamos de cara, pois é um trabalho muito delicado, que se relaciona demais com nosso universo estético.”





Integrantes das duas bandas passaram a se comunicar pelas redes sociais, sem a pretensão de trabalhar juntos, até que alguém sugeriu a parceria. “A gente se encontrava em festivais, mantínhamos um flerte on-line. Quando surgiu a oportunidade, era para ser apenas em Eu te avisei, composição nossa em que queríamos muito mexer, mas não sabíamos como. Passamos para eles, que curtiram a música, e partimos para São Paulo para trabalhar na faixa”, relembra Lio.



CONTEXTO

Durante o processo de gravação, a Terno Rei – Ale Sater, Bruno Rodrigues, Greg Vinha e Luis Cardoso – apresentou Pivete, que, segundo Lio, não é exatamente uma resposta à canção da Tuyo, muito embora tenha nascido no contexto do estúdio, quando as bandas ainda programavam lançar apenas uma faixa.





“Somos muito desapegados e eles foram muito gentis com a gente. Em nenhum momento houve briga de egos ou algo do tipo. Saímos de casa pensando: ‘Pô, o que a Terno Rei pode nos ajudar nessa canção?’, e voltamos com duas músicas muito boas”, avalia Lio.





A última vez em que as duas bandas subiram ao palco, antes do coronavírus, foi durante um show realizado no Circo Voador, no Rio de Janeiro. “Agora, está cada um no seu canto. Mas o grupo que criamos no WhatsApp continua lá, cheio de mensagens e figurinhas”, diverte-se o músico da Tuyo.





Lio deseja se apresentar mais vezes com a Terno Rei. Além disso, desde que liberaram Pra curar, os integrantes da Tuyo preparam um novo álbum, previsto para os próximos meses, impulsionado pela aprovação no edital Natura Musical.