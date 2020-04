Canções emblemáticas ganham série na TV

No programa de estreia, Motta fala do nascimento do álbum Clube da esquina e de outras composições antológicas dos anos 197 (foto: DIVULGAÇÃO)





Foram apenas dois anos. Mas que anos. Entre 1971 e 1972, no período duro da ditadura militar (1964-1985), nasceram algumas das mais importantes canções brasileiras. Nelson Motta pega emprestado Nada será como antes (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) para nomear o episódio da série 101 canções que tocaram o Brasil, que estreia nesta segunda (6), às 23h30, no canal Curta.!





Ao longo de meia hora, o jornalista, escritor, compositor e produtor musical fala do nascimento do álbum Clube da esquina (1972), como também de canções antológicas de Chico Buarque, Roberto e Erasmo Carlos e Toquinho e Vinicius de Moraes compostas no início da década de 1970.





Desdobramento do livro 101 canções que tocaram o Brasil (Sextante, 2016), a série acompanha de forma cronológica a música popular de Chiquinha Gonzaga (1899) até os tempos atuais. O próprio jornalista adaptou a obra literária para a tela, com roteiro escrito em parceria com Pedro Motta Gueiros e dirigido por Roberto de Oliveira. “As canções são, em boa medida, reflexos do momento político, econômico e social”, diz Nelson Motta. Confira a entrevista com o autor.





“Não existe receita de bolo pra música”





Quando uma música é criada, não há como saber se ela terá um retorno popular. Mas há características que toda canção que ganha as multidões carrega?

Não existe receita de bolo nem pedra filosofal pra música. Ninguém sabe. Quem soubesse seria multimilionário. Além disso, as características de cada época são diferentes. Há vários formatos de canções.





Qual canção brasileira resume o momento atual, em meio à pandemia do coronavírus?

A paz, de João Donato e Gilberto Gil.





Se você tivesse de escolher hoje, que música cantaria da sua varanda para seus vizinhos?

Hahahaha… Não os submeteria à maldade de me ouvir cantando. Tocaria Raul aos berros na caixa de som: O dia em que a Terra parou. O magro abusado também era profeta.





Livro é uma coisa, série, outra. Que dificuldades você teve para transpor o livro para a televisão?

Muito trabalho, duas linguagens completamente diferentes. Muitas vezes, o texto escrito não serve para ser lido, não “cabe na boca”, fica literário, precisa ser mais coloquial. Foi tudo reescrito.





101 CANÇÕES QUE TOCARAM O BRASIL

Série em 13 episódios do canal Curta.! Toda segunda, às 23h30, vai ao ar um episódio inédito.

A série ira até 27 de abril