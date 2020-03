Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos vira série no YouTube

(foto: Eliane Gouvea/divulgação)

O Museu de Congonhas estreia nesta terça-feira (31), às 20h, no Canal Congonhas, no YouTube, uma série especial sobre uma das maiores festas religiosas de Minas Gerais: o Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos (foto), em Congonhas. A produção faz parte das ações virtuais que o Museu de Congonhas preparou para o período em que a instituição física se encontra fechada como prevenção à pandemia de coronavírus. A obra conta com oito episódios, de caráter documental, que trazem uma visão geral sobre a festa, a movimentação que muda a rotina da cidade, a diversidade cultural, a fé e a devoção. "A ideia é oferecer um conteúdo repleto de curiosidades sobre a festa religiosa, um dos principais patrimônios imateriais do povo mineiro, que acontece anualmente em Congonhas, em setembro. O momento é oportuno para compartilhar como a fé é um sentimento grandioso e de grande importância, principalmente nos momentos de incerteza e aflição como o atual", afirma Sérgio Rodrigo Reis, diretor do Museu de Congonhas. A cada semana, será disponibilizado um episódio, sempre às terças, às 20h.





O GNT exibirá mais um episódio da segunda temporada do Que história é essa, Porchat?, nesta terça-feiran (31), às 22h30. Em seu programa, Fábio Porchat explora as boas histórias que as pessoas têm para contar. Nesta edição, o apresentador reúne os atores Marcos Caruso, Mariana Santos e Thati Lopes. Já na plateia, Nathalia narra um episódio de atropelamento entre irmãs.



(foto: TV BRASIL/DIVULGAÇÃO)



O terceiro capítulo da série policial O vigilante rodoviário (foto) conta com a participação do ator Milton Gonçalves nesta terça (31), às 23h30, na TV Brasil. Na trama do episódio Aventuras do Tuca, o menino está trabalhando como guia da histórica Casa do Bandeirante. Quando um revólver antigo desaparece após a visita de um estranho casal, Tuca ajuda o inspetor Carlos a recuperar o objeto roubado. O garoto ainda contribui na operação para que o oficial faça a captura dos ladrões de antiguidades que deixaram um rastro de crimes por outras cidades. Com 36 episódios disponíveis, a história repleta de aventuras foi criada, produzida e dirigida pelo cineasta Ary Fernandes.





O projeto Minas Faz Ciência lança o podcast infantil Histórias de ninar para pequenos cientistas. Com cerca de 10 minutos de duração, os episódios apresentam histórias sobre a vida de grandes nomes da ciência, conceitos, teorias e acontecimentos científicos. A primeira temporada traz oito contos construídos em parceria com pesquisadores mineiros. As histórias são baseadas em circunstâncias reais, mas a construção narrativa usa recursos da ficção. Com proposta educativa, o podcast é boa opção para crianças durante o período de isolamento social frente à COVID-19. O primeiro episódio da temporada, intitulado Mundo de Rafa, mostra um universo constantemente vigiado pelo Departamento de Proteção Contra Invasores e Outras Possíveis Ameaças. Com uma visão lúdica, o conto trata dos mecanismos do sistema imunológico humano ao combater uma infecção viral – e também ao se tornar imune por meio de vacinas. O podcast está disponível no Spotify, Deezer e Google Podcasts pelo https://anchor.fm/pequenos-cientistas.



(foto: lifetime/divulgação)



Apesar de terem renunciado aos títulos de “sua alteza real”, aos compromissos da monarquia e ao dinheiro público, Harry e Meghan não saem dos noticiários. Seja pela quarentena de prevenção à COVID-19 ou pelas novidades do pequeno Archie, o casal está sempre na mira dos holofotes. Nesta terça (31), a faixa Lifetime movies apresenta duas produções originais sobre o amor de Harry e Meghan, a partir das 20h55. A sessão começa com Harry e Meghan: Um amor real (foto), que relata o relacionamento deles desde o início, e segue com Harry e Meghan: Primeiro ano de casados.





O documentário Depois da verdade: desinformação e o custo das fake news, que aborda a crescente preocupação com o aumento das fake news nos Estados Unidos, estreia nesta terça-feira (31), às 22h, na HBO. Com direção de Andrew Rossi e produção executiva de Brian Stelter, da CNN, o filme investiga as consequências que a desinformação, as teorias da conspiração e as notícias falsas exercem na sociedade e reflete sobre o que teria desencadeado a crise. A produção apresenta ainda diversos casos de fake news, com acesso exclusivo às vítimas e aos autores de notícias falsas, assim como a especialistas que contextualizam o impacto dessas mentiras e reafirmam a importância do jornalismo de qualidade.



(foto: A&E/divulgação)



No destaque da faixa A&E Movies desta terça-feira (31), às 22h50, o longa Chamada de emergência (foto). Jordan Turner (Halle Berry, Mulher-Gato), uma experiente atendente do serviço de emergência 911, recebe a ligação da adolescente Casey Welson (Abigail Breslin, indicada ao Oscar por Pequena Miss Sunshine), que acaba de ser sequestrada. E Jordan percebe que precisa confrontar um assassino do seu passado para salvar a vida da garota.