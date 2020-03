Música clássica em um clique

Fábio Mechetti rege concerto do projeto Fora de Série, que é o foco da primeira temporada do podcast Filarmônica no Ar (foto: Eugênio Sávio/Divulgação)

Fernanda Gomes*





Está tudo pronto: o regente na frente do palco, as partituras posicionadas e os músicos em seus lugares. Agora, para o concerto começar, basta um clique. Lançado na última sexta (13) pela Filarmônica de Minas Gerais, o podcast Filarmônica no Ar se junta ao YouTube oficial da orquestra na missão de popularizar e divulgar a música clássica. O projeto já estava pensando antes mesmo da epidemia do coronavírus, mas não há como negar que com o avanço da COVID-19 o incentivo foi ainda maior. “Dessa maneira acreditamos que podemos oferecer música e arte para que essa situação seja levada da melhor maneira possível”, afirma Agenor Carvalho, diretor de comunicação do Instituto Cultural Filarmônica, sobre a divulgação das produções da orquestra em ambientes on-line. Com a orientação da OMS para que as pessoas fiquem em casa, ele lembra a importância de ser ter conteúdos diversos e de qualidade para serem consumidos.





A primeira temporada do podcast Filarmônica no Ar está voltada para o Fora de Série, concertos que são realizados na Sala Minas Gerais, aos sábados. Assim como a série, essa temporada será composta por nove episódios, todos tendo como tema Formas musicais. Neles, serão mostrados os bastidores das composições musicais e a história por traz daquele estilo. Os apresentadores do programa são sempre músicos da própria orquestra.





Suítes, primeiro episódio lançado do podcast, aborda de maneira simples e didática a origem dessa forma musical, considerada a mais simples e conhecida do meio. Apresentado pelo percussionista Rafael Alberto e pela violinista Joanna Bello, o episódio conta com composições de Johann Sebastian Bach, Richard Strauss, London Symphony Orchestra e Aram Khatchaturian.





O segundo episódio da série falará sobre o estilo ópera e será lançado em 30 de março. Filarmônica no Ar pode ser acessado por plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker e Overcast. Os episódios são públicos, sempre às segundas-feiras, antes dos concertos Fora de série.









''Acreditamos que podemos oferecer música e arte para que essa situação seja levada da melhor maneira possível'' Agenor Carvalho, diretor de comunicação do Instituto Cultural Filarmônica



Para Agenor, o contato on-line com o trabalho da Filarmônica de Minas é positivo e populariza a música clássica. “Uma forma de quebrar a barreira com o grande público, trazer essa proximidade e ter um ponto de contato maior que a sala de concerto”, disse. O canal da orquestra no YouTube, lançado em 2010, já soma mais de 5 mil inscritos. Nele são postadas informações sobre compositores, concertos, solistas, vídeos educacionais, além de todo o “universo Filarmônica”.





NOVO PROJETO À VISTA O canal Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é divido em 31 playlists temáticas, com mais de 100 vídeos. Entre elas está uma dedicada às mulheres na música clássica, intitulada A voz delas, e uma voltada aos 250 anos de Beethoven. “Queremos mostrar que a música de concerto é para todos. Levá-la para as pessoas que já conhecem e gostam e para aquelas que ainda não conhecem terem também a oportunidade de conhecer”, explica Agenor.





Ainda esse ano, a Filarmônica lançará outro projeto: o Filarmônica Digital. Sem data definida, ele consiste na transmissão ao vivo, pelas redes sociais, de cinco concertos. “Seremos a única orquestra na América Latina que vai ter os equipamentos próprios para a transmissão”, comemora.





* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

















Corpo libera acervo





O Grupo Corpo, uma das mais importantes companhias de dança contemporânea do Brasil, divulgou que vai compartilhar vídeos de espetáculos de seu repertório a cada semana, como campanha pela quarentena, por causa do novo coronavírus. Nesta semana, estão disponíveis na página do grupo a íntegra dos espetáculos Lecuona e 21. Para assistir gratuitamente, basta acessar o link vimeo.com/grupocorpo e entrar como se fosse alugar. Em seguida, digite o código promocional: grupocorpo45anos. Os vídeos dos dois espetáculos ficam abertos até 29 de março, domingo, quando novos materiais serão liberados.