Vídeo: As séries médicas que doaram estoques para hospitais

O surto de coronavírus escancarou a falta de suprimentos, por parte dos hospitais, para encarar a pandemia. Muitas unidades de saúde nos Estados Unidos iniciaram campanhas para pressionar políticos a disponibilizar os materiais básicos para encarar o Covid-19. Com a escassez de equipamentos e produções cinematográficas paradas, para diminuir a contaminação, a indústria de séries de TV disponibilizou os estoques de máscaras, roupas e luvas que seriam usados nas gravações de séries médicas.





É o caso de três séries da ABC: Grey’s Anatomy, Station 19 e The Good Doctor. Station 19, uma série sobre um departamento de bombeiros, doou 300 máscaras N95, a mais indicada para os profissionais que têm contato direto com pessoas contaminadas pelo novo vírus, para o corpo de bombeiros de Ontário, no Canadá, onde a série é rodada. The Good Doctor, filmada em Vancouver, entregou centenas de máscaras, aventais, botas descartáveis e roupas de isolamento para hospitais locais. A produtora executiva de Grey’s Anatomy Krista Vernoff disse ao New York Times que a série possui “um estoque de roupas e luvas” e que tudo será doado para os trabalhadores da área da saúde.





A série da FOX The Resident doou máscaras, luvas cirúrgicas, botas, jalecos e aventais de isolamento para o Grady Memorial Hospital de Atlanta. A doação foi coordenada pelo médico e co-criador da série, Roshan Sethi. A médica Karen Law, reumatologista do hospital Grady agradeceu e comemorou a doação, em uma publicação no Instagram: “Ontem, eu conversei com os alunos sobre como, embora os suprimentos sejam baixos, é improvável que um carregamento mágico de máscaras chegue. E ainda assim, um carregamento mágico de máscaras chegou.”









A série da NBC Chicago Med doou todo o estoque usado nas gravações para o Departamento de Saúde Pública de Illinois. A produtora Carla Corwin informou: “Estamos doando para o Departamento e eles vão distribuir para os hospitais que precisarem”.