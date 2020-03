MUSICAIS DA DISNEY

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

(foto: Disney/Divulgação)



A série Disney Bia (foto), exibida de segunda a sexta, às 19h, no Disney Channel, faz sucesso entre crianças e adolescentes. A produção conta a história de um grupo de jovens que descobrem, compartilham e desenvolvem seus talentos no Fundom, um lugar de encontro e expressão para a criação de conteúdo on-line. Protagonizada pela brasileira Isabela Souza e com elenco multicultural, a atração traz canções que já estão na boca dos pequenos e dos jovens, como Así yo soy e Tu color para pintar. A segunda temporada estreou em 16 de março, com muitas músicas novas como Grita e Sentirse bien, que estão presentes no terceiro álbum da série, já disponível nas plataformas digitais.

Outra boa opção do Disney Channel, também exibida de segunda a sexta-feira, às 20h, é Me encontra em Paris. Apesar de não ter o foco em músicas cantadas, as coreografias encantadoras também merecem destaque especial. A série conta a história de uma princesa e bailarina russa do século 20, que viaja acidentalmente no tempo e chega à capital francesa em 2018. É impossível não se apaixonar pela dança e pelos protagonistas Lena e Max. As melhores coreografias da primeira temporada fazem parte do vídeo de “ballet compilation” da série.





AMIGOS, SONS E PALAVRAS

GIL E LILIA

(foto: Mari Vianna/canal brasil)



A atriz Lilia Cabral é a convidada de Gilberto Gil (foto) em Amigos, sons e palavras, que vai ao ar no Canal Brasil nesta segunda (23), às 22h30. O encontro é repleto de música, afeto e ideias – sem roteiro pré-estabelecido. “Eu tinha duas opções: morria ou era atriz”, diz a atriz. Lilia Cabral lembra a família conservadora e a vontade de se colocar no mundo e no programa ainda fala sobre o esforço para que a filha tenha uma realidade diferente.





FILMES INDEPENDENTES

ESPECIAL no sundance





Para quem gosta de fugir do convencional, o Sundance TV estreia a partir desta segunda (23) o especial Brindemos com o indie, que traz para os telespectadores filmes de qualidade, mas pouco vistos no meio comercial. A faixa exclusiva vai ao ar até 29 de março sempre às 22h. O longa de hoje é F***ing Perfect, contando a história de um chef holandês (Sergio Herman), que, depois de 25 anos de carreira, decide fechar seu restaurante três estrelas Michelin para ir atrás de seu verdadeiro sonho. A produção traça o retrato honesto e íntimo de um homem em transição, em uma história de muita ambição e sacrifício.





HITS

NA MTV

(foto: MTV/Divulgação)



Um dos programas favoritos da MTV, o MTV Hits está de cara nova e com novidades. A atração agora terá novo formato comandado por Gui Araújo e Bia Coelho (foto) – e pelo famoso Estagiário. A estreia será nesta segunda (23), das 17h30 às 20h, e vai ao ar de segunda a sexta-feira. Gui e Bia vão animar a quarentena com dicas valiosas de higiene no primeiro episódio, sempre com o sabonete do lado e lavando bem as mãos. Além disso, a dupla vai falar sobre as inspirações de Demi Lovato, incluindo Justin Bieber, coreografias e um tutorial do especialista Gui Araújo sobre o que não fazer em um relacionamento. "Até porque o que fazer eu não sei direito", brinca.





CHICO XAVIER

FILME

(foto: Globo/Divulgação)



O pequeno Chico Xavier (Matheus Costa, na infância) alega ouvir vozes e ver pessoas já falecidas. Na maioria das vezes, muitos imaginam tratar-se apenas de imaginação. Na fase adulta (vivido por Ângelo Antônio), no entanto, seu dom começa a aflorar e ele psicografa mensagens de espíritos desencarnados. Os anos se passam e, mais velho (vivido por Nelson Xavier/foto), Chico é convidado para participar de um programa de televisão no qual comenta detalhes sobre o espiritismo. Orlando (Tony Ramos), o diretor da atração, é um ateu cujo filho com Glória (Christiane Torloni) faleceu em um acidente com uma arma. O dom do médium ajuda a confortar a dor dos pais, mas eles precisam confrontar outra importante decisão: continuar ou não com o processo que pode condenar o responsável pela morte do menino. Essa é a sinopse do longa Chico Xavier, que o Canal Brasil exibe nesta segunda, às 16h35. A direção é de Daniel Filho.