Nem bem foi interrompida, fãs já sonham com volta de Amor de mãe

Guilherme Augusto

Lurdes (Regina Casé) com Rita (Mariana Nunes) em Amor de mãe, cuja exibição foi interrompida por causa da COVID-19 (foto: João Miguel Júnior/Globo )



O avanço da pandemia do novo coronavírus fez com que a Rede Globo suspendesse por tempo indeterminado as gravações da novela das 21h, Amor de mãe. A trama de Manuela Dias, que vinha fazendo sucesso no horário nobre, teve seu último capítulo inédito exibido no sábado (21). A partir desta segunda-feira (23), o público acompanha uma versão compacta de Fina estampa, folhetim de Aguinaldo Silva exibido em 2011. A decisão é um reflexo do esforço da sociedade para se manter em distanciamento social, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).





“Evitar o contato físico é fundamental na estratégia para conter a expansão do vírus. E não há novelas sem abraços, apertos de mãos, beijos, festas, cenas de briga, cenas de amor, cenas de carinho, tudo aquilo que reflete a vida real, mas que, hoje, não pode ser encenado em segurança. Interrompendo as gravações, protegemos nossos talentos e, ao mesmo tempo, a sociedade: evitando o contágio aqui, evitamos que ele se espalhe lá fora. O nosso primeiro compromisso é com a saúde de nossos colaboradores e do público”, anunciou em nota a emissora.





Para os fãs fiéis da busca de dona Lurdes (Regina Casé) pelo filho perdido Domênico (Chay Suede), a mudança repentina se justifica, mas também decepciona. “Há muito tempo não acompanhava com tanto afinco uma novela. Entendo a decisão de parar as gravações, ainda mais no momento que estamos vivendo, de completa incerteza, mas sentirei muita falta de acompanhar as histórias que essa novela conta”, lamenta a dona de casa Carmen Maria dos Santos, de 58 anos.





Para ela, a trama é uma das mais sofisticadas entre as que já foram transmitidas no horário nobre. “O maior diferencial dessa novela é mostrar a realidade do jeito que ela é. A história se passa no Rio de Janeiro, mas a gente não vê aqueles pontos turísticos famosos ou as praias. É um cenário diferente, que mostra a parte feia da cidade. Falando assim, até parece desagradável de ver, mas não é, porque a gente acaba se identificando, principalmente com os personagens”, comenta.

GRUPO DE DEBATE

Ingrid Fernandes faz coro ao elogiar o folhetim e revela que sua maior ansiedade é não saber quanto tempo durará a paralisação. “Como em todos os setores da nossa vida, a gente não sabe quando tudo irá voltar ao normal. Claro que existem previsões, mas acompanhar a novela todo dia é um hábito cultivado pelos brasileiros. Vamos sentir falta, é claro, ainda mais porque a história está cada vez mais complexa”, comenta a estudante, de 21 anos.





Ela integra um grupo no Facebook dedicado exclusivamente a discutir a novela. Com cerca de 520 mil membros, a página recebe, em média, 200 posts por dia que promovem discussões sobre Amor de mãe. A única norma é clara: “Proibido conteúdo que não seja sobre a novela”. “Por lá, a gente discute os acontecimentos da novela. Também é um canal muito usado para sabermos o que vai acontecer nos próximos capítulos, já que a Globo sempre divulga os resumos semanais.”

Cro (Marcelo Serrado), Tereza Cristina (Christiane Torloni) e Baltazar (Alexandre Nero) estão em Fina estampa (foto: Estevam Avellar/Globo)

O primeiro capítulo de Amor de mãe foi ao ar em 25 de novembro e registrou 35 pontos na audiência. A história gira em torno de três protagonistas, Lurdes (Regina Casé), Vitória (Taís Araújo) e Thelma (Adriana Esteves), mulheres de classes sociais diferentes que enfrentam uma série de dilemas relacionados ao papel da maternidade.





Lurdes, de longe a mais querida do público, é uma empregada doméstica nordestina que se muda para o Rio de Janeiro com os filhos Magno (Juliano Cazarré), Ryan (Thiago Martins), Érica (Nanda Costa) e Camila (Jéssica Ellen), em busca de Domênico (Chay Suede), vendido na infância pelo próprio pai, comprado e criado por Thelma, batizado como Danilo. Vitória, por sua vez, é uma advogada bem-sucedida que chega aos 45 anos sem filhos e, de repente, se vê mãe de Sandro (Humberto Carrão), Tiago (Pedro Guilherme Rodrigues) e da bebê Sofia.





Apesar de todo o melodrama típico dos folhetins globais, desde o início Amor de mãe surpreende por renovar a linguagem da novela, com planos de câmera que remetem ao cinema e a seriados de TV. Ainda que mais recentemente tenha ganhado um tom jocoso por conta das cenas de Regina Casé, a trama aborda uma série de questões dramáticas do cotidiano, como os problemas ambientais da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a luta de estudantes secundaristas e as delicadas questões que envolvem os egressos do sistema penitenciário.





Escrita por Manuela Dias e com direção-geral e artística de José Luiz Villamarim, Amor de mãe sai do ar em seu auge, no 102º capítulo, com Thelma, uma das protagonistas, se tornando a grande vilã da trama para esconder o segredo de que Danilo, na verdade, é Domênico, o filho perdido de Lurdes, sua melhor amiga. Uma segunda parte – ou a season finale, como são chamados os finais de temporada das séries – pode se tornar o grande trunfo da novela para segurar a audiência e se aproximar, ainda mais, de uma linguagem televisiva renovada.





MANIQUEÍSMO

Na contramão de Amor de mãe, Fina estampa é o tipo de novela que reitera uma série de vícios já superados pela dramaturgia da Globo. Um deles, por exemplo, é o maniqueísmo das personagens principais, Griselda (Lilia Cabral) e Tereza Cristina (Christiane Torloni).





A primeira delas representa a mãe batalhadora que enriquece após um golpe de sorte e muda completamente de vida. Já a segunda é uma vilã que se desdobra em artimanhas para atrapalhar a vida da mocinha. Apesar disso, a novela de Aguinaldo Silva, dirigida por Wolf Maya, pode ser o alívio cômico de que a programação da TV aberta precisa para superar as 11 horas ao vivo de telejornais prometidas.

enquanto isso ...

... Mais mudanças

Malhação: Toda forma de amar terá seu final antecipado para o mês de abril. Após o encerramento da atual temporada, entrará no ar um compacto de Malhação: Viva a diferença. A partir do dia 30 deste mês, com o fim de Éramos seis, será exibido um compacto de Novo mundo, preparando terreno para a inédita Nos tempos do imperador. Já na faixa das 19h, Salve-se quem puder ficará no ar até o dia 28, quando haverá uma pausa em sua exibição. Em 30 de março, estreará nesse horário a versão compacta de Totalmente demais.