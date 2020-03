Cícero cancela 10 shows, mas lança o disco 'Cosmo' na internet

Coronavírus impediu Cícero de fazer 10 shows no Nordeste (foto: Eduardo Magalhães/divulgação)

Guilherme Augusto





Duas semanas antes de cair na estrada para apresentar ao vivo seu quinto disco de estúdio, o cantor e compositor carioca Cícero se viu obrigado a mudar os planos por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus.





Cosmo chegou às plataformas de streaming na última segunda-feira (16) e estrearia no palco do Teatro Castro Alves, em Salvador, em 27 de março. Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, as 10 apresentações do cantor no Nordeste foram adiadas e devem ocorrer somente no segundo semestre de 2020.





“A previsão é que os shows sejam remarcados para julho, se tudo correr bem até lá”, adianta Cícero, em entrevista por telefone. “Meu maior desejo era iniciar a turnê pelo Nordeste, porque nunca comecei por lá. Agora, com as datas suspensas e remanejamentos, não sei se isso vai ser possível por conta das agendas das casas de shows”, lamenta.





O músico também passaria por Belo Horizonte, Belém, Manaus, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro, Vitória e São Paulo, em datas não anunciadas.





Apesar da frustração, ele não desanima e defende a quarentena voluntária. Recém-chegado de Portugal, onde compôs as canções e gravou o disco, Cícero pretende se engajar pelas redes sociais para entreter os fãs nestes dias de reclusão doméstica.





“Sábado (21), às 18h, participo do #TamoJunto, iniciativa do jornal O Globo, com mais um monte de artistas massa. Além disso, tenho pensado em como garantir que as pessoas se engajem no disco. Pretendo fazer ensaios abertos ou gravar clipes aqui em casa mesmo, com meu celular. A ideia é que o Cosmo não passe batido, já que foi lançado num momento tão específico da história”, comenta.





O #TamoJunto, uma live na internet, vai de hoje a domingo, contando com a participação de Marcos Valle, Duda Beat, Martinho da Vila e Jards Macalé, entre outros 32 músicos.





Gravado entre Brasil e Portugal, o disco marca o retorno do artista depois do lançamento de Cícero & Albatroz, em 2017, com 10 faixas e pouco mais de 30 minutos. “Este é um trabalho bastante contemplativo. A maior parte foi feita em Portugal e o dia a dia de lá influenciou muito a maneira como encaro a vida hoje, com mais calma. Além disso, convidei muitos músicos portugueses e tive que me adequar ao modo como eles trabalham, mais técnico e matemático, o que acabou enriquecendo o disco”, conta.





Cria da internet, Cícero fez sucesso já com o álbum de estreia, Cancões de apartamento (2011), e desde então atualizou o estilo “feito em casa” nos álbuns Sábado (2013) e A praia (2015). Cosmo traz o descompromisso e a experiência de quem está prestes a completar 10 anos de carreira.





“O que tenho feito até aqui é criar álbuns conceituais nos quais invento uma paisagem específica para escrever as cancões”, explica. “Se no primeiro estava tratando de questões minuciosas, do apartamento, da vida a dois, agora parto para a expansão máxima desse universo, abordando assuntos sobre o planeta. Acredito que um disco carrega uma força premonitória. Quando iria imaginar que ele sairia justamente no meio de uma crise mundial?”, conclui Cícero.





COSMO

• De Cícero

• Independente

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais

• O artista se apresenta neste sábado, às 18h, no festival #TamoJunto. Informações: @cicerosalins













SHOWS NO INSTAGRAM





Outro festival on-line em cartaz neste fim de semana é o Lá de Casa, com participação de 42 artistas. A programação, que começou na sexta-feira, vai até domingo (22), das 17h à meia-noite, com pocket shows de 30 minutos no Instagram. Neste sábado (21) tem Luan Nobat (22h30), Dani Black (23h) e Baby do Brasil (23h30). Amanhã, o evento será encerrado por Rodrigo Suricato, às 23h30. O curador é o músico Marcos Almeida, que se apresentaria neste fim de semana na Autêntica, em BH, mas teve de adiar o show para 5 de junho. Informações: https://www.instagram.com/festivalladecasa/