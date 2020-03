Músicos fazem shows on-line para o público confinado em casa

Banda Daparte fará no YouTube e Instagram o show que não poderá apresentar amanhã no Distrital, em Belo Horizonte (foto: André Greco Amaral/divulgação)

Nestes tempos de quarentena e distanciamento social como prevenção contra a pandemia do coronavírus, eventos musicais foram cancelados para evitar a aglomeração de pessoas. Porém, se "o artista tem de ir aonde o povo está", como diz a canção de Milton Nascimento e Fernando Brant, as facilidades de transmissão ao vivo e de consumo on-line permitem esse "encontro", mesmo quando a plateia está em casa.





Shows inviabilizados pela ameaça de contágio, assim como apresentações menores destinadas a fãs em confinamento, vêm ocorrendo graças à possibilidade de exibição gratuita por streaming nas redes sociais. Até festivais on-line têm sido organizados, num misto de solidariedade musical e oportunidade para artistas divulgarem seu trabalho, apesar das agendas canceladas.





O Daparte, quinteto mineiro de rock e MPB, seria a atração desta sexta (20), no Distrital, em BH. Porém, o show foi adiado por tempo indeterminado. Ou melhor: o encontro presencial com o público foi suspenso, mas a banda se apresentará amanhã, às 20h, em uma live nas redes sociais (YouTube e Instagram).





“A ideia é oferecer entretenimento para o pessoal que não vai sair de casa durante a quarentena. A gente quer proporcionar um momento de alegria para os fãs, pois as notícias sobre o coronavírus já vêm nos consumindo bastante”, afirma o guitarrista e vocalista João Ferreira.





O grupo vai tocar no estúdio, sem plateia. “O setlist ainda não foi definido, mas deve repetir o que preparamos para o show de sexta-feira, com uma ou outra surpresa. A expectativa é a melhor possível, será como se estivéssemos ensaiando, algo a que estamos superacostumados. Esperamos que o público acompanhe”, afirma o baterista Daniel Crase.





A quarentena pegou a banda desprevenida. Além do show em BH, Daparte teve de cancelar apresentações em São Paulo, Ipatinga e Manaus. “Há mais shows agendados pela frente e ainda não temos ciência de possíveis adiamentos”, comenta Crase.





Pela primeira vez desde o surgimento do grupo, em 2016, a rotina dos jovens músicos foi totalmente alterada. “Estamos evitando nos encontrar com frequência, deixando essas ocasiões somente para quando é necessário. Não sabemos se será possível manter a programação de lançamentos que havíamos planejado. É tudo muito novo e sombrio. Nossa fonte de renda também fica parada neste momento, mas a gente sabe que é o necessário a ser feito”, afirma o baterista.





Depois do primeiro álbum, Charles (2018), bater a marca de 2 milhões de execuções no Spotify, a banda planejava o lançamento do segundo disco neste semestre. Na sexta-feira (13), ela mandou para as redes o single Três da manhã, que fará parte do disco com Iaiá e Segundas intenções, já lançadas. João Ferreira conta que a live surgiu da necessidade de manter contato com os fãs. “Percebemos que era possível mostrar nosso trabalho por meio desse formato. Como todos vão ficar em casa, descobrimos uma maneira de levar o show até o público”, diz o vocalista da banda, que conta também com Juliano Alvarenga (guitarra e voz), filho de Samuel Rosa, do Skank.



CASEIRO Eventos on-line são outra alternativa para os músicos. De terça (24) até 31 deste mês, o Festival Solitude oferecerá apresentações caseiras de vários artistas mineiros da cena independente. Já estão confirmados Erika Machado, Luiza Brina, Mordomo, Arthur Melo, Dom Pepo, Churrus, The Folsoms, Isa Leles, Flávio Renegado, Chico e o Mar, Rod Krieger, Young Lights, Matheus Fleming, Julia Branco, Devise, Irene Bertachini, Rafael Martini, Persiano, Momo, Nath Rodrigues, Gui Hargreaves, Roger Deff e Moons.





Na sexta-feira, a programação completa será divulgada na página do evento (www.instagram.com/festivalsolitude), onde os shows serão transmitidos em sequência, sempre das 20h às 23h, com duração de 25 minutos. Cada artista se apresentará em sua própria casa.





“O mundo está parado e a indústria do entretenimento está 100% parada. É urgente combatermos a proliferação do coronavírus, isso depende muito de nós. Queremos conscientizar as pessoas de que o problema é real. Estou em casa desde sábado. É importante não pegarmos e não passarmos o vírus pra frente. Quanto mais rápido nos distanciarmos, mais rápido nos encontraremos. A cultura não é dispensável. É preciso isolamento, mas não afastamento”, afirma Erika Ziller, da Arreda Produções, responsável pela iniciativa, em parceria com A Obra, A Autêntica, Esquema Novo e Quente.





O Festival Sarará, por enquanto confirmado para 29 de agosto, na Esplanada do Mineirão, aproveita a quarentena para aproximar artistas da cena autoral de Belo Horizonte do público por meio do projeto Na Escuta Sarará: Música em Casa. Semanalmente, haverá dois shows com transmissão ao vivo pelas redes sociais do evento (Instagram e Twitter), sempre às sextas, das 19h às 21h. Os primeiros, amanhã (20), serão Joana Bentes e Marquim D’Morais.



Duda Beat é uma das atrações do #TamoJunto, que começa na sexta (foto: Camila Cornelsen/divulgação)



TAMO JUNTO





Esses modelos são semelhantes à iniciativa surgida em Portugal. A criatividade solidária inspirou o Festival Eu Fico em Casa, que exibe shows de até meia hora, em tempo real, no Instagram. A programação, iniciada na terça-feira e prevista até domingo, reúne nomes importantes da música portuguesa em 80 apresentações. Nesta quinta-feira (19), os pocket shows começam às 14h, no horário de Brasília, com o cantor pop Paulo Souza. Um dos destaques do dia será António Zambujo, às 18h. Premiado com o Grammy Latino, o cantor lançou um disco dedicado à obra de Chico Buarque. Os shows serão transmitidos na página de cada artista e a agenda completa pode ser conferida em www.instagram/FestivalEuFicoEmCasa.





GLOBAL CITIZEN O propósito dos minishows extrapola o entretenimento para quem está em casa. A campanha #TogetherAtHome, criada pelo festival solidário norte-americano Global Citzen em parceria com a Organização Mundial da Saúde, convida artistas a se apresentarem em casa com o objetivo de arrecadar donativos para o combate ao coronavírus.





Diretor do festival e vocalista do Coldplay, Chris Martin deu uma canja nos últimos dias, assim como o cantor e compositor John Legend. Ambos ao vivo.





Nos próximos dias, vários cantores do Brasil e do mundo devem usar as próprias redes sociais para shows caseiros. O cantor folk Neil Young anunciará em breve a agenda em seu site oficial. Vale a pena ficar de olho nas redes dos artistas preferidos para enfrentar a quarentena com música.





* Estagiário sob orientação da editora-assistente Ângela Faria

De sexta (20) a domingo (22), será realizado o #TamoJunto, reunindo nomes conhecidos de várias gerações da música brasileira. Entre as 18h e as 22h de cada dia, eles farão shows ao vivo com estrutura reduzida dentro de casa, com meia hora de duração, transmitidos em páginas pessoais no Instagram. A programação completa será divulgada amanhã, mas a presença de Martinho da Vila, Adriana Calcanhotto, Jards Macalé, Marcos Valle e Duda Beat já é certa.