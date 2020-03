Maria Esther Maciel autografa 'Longe, aqui - poesia incompleta'

Maria Esther Maciel autografa livro na Quixote, na Savassi (foto: Ricardo Maciel dos Anjos/divulgação)

Nestes tempos sombrios, com o conoravírus amedrontando o mundo, há antídotos poderosos e sem contraindicações: o livro. Para não correr riscos e fortalecer o coração, será lançado neste sábado (14), a partir das 11h, na Quixote, Longe, aqui – Poesia incompleta – 1998-2019, da escritora mineira Maria Esther Maciel.





“Do hoje ao ontem, do aqui a todos os lugares onde já não estou ou nunca estive: assim esse livro se compõe, valendo-se de uma cronologia reversa e atravessada de desvios. Com ele, busco traçar um pouco da história de meus textos de poesia ao longo dos últimos 21 anos”, diz ela.





A publicação traz o inédito O livro das sutilezas (2019, com ilustrações de Julia Panadés), além de O livro de Zenóbia (2004, ilustrado por Elvira Vigna) e Triz, de 1998, que volta com novos poemas.





Em seu percurso, iniciado em 1984, Maria Esther traz à luz, de forma particular, acontecimentos da vida comum. O reconhecimento não tardou e ela foi finalista de concursos literários de destaque no Brasil e no exterior, como os prêmios Jabuti, Portugal Telecom de Literatura e Casa de Las Américas.





“Publiquei meu primeiro livro, Dos haveres do corpo, em 1984, mas decidi não incluí-lo neste volume por considerá-lo mais um exercício preparatório do que propriamente o início de um projeto poético. Este, a meu ver, se iniciou com Triz, de 1998, que aqui entra acrescido de alguns poemas publicados, de forma esparsa, nos anos subsequentes”, explica a autora, que nasceu em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba.





Entre Triz e os poemas inéditos de O livro das sutilezas, escritos entre 2018 e 2019, está O livro de Zenóbia, de 2004 – “um híbrido de poesia e prosa, acompanhado das listas extraídas d’Os cadernos de Zenóbia, do mesmo ano”, observa Maria Esther.





As publicações de cabeceira da autora aparecem ao final de O livro de Zenóbia. Há obras de Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Borges e Fernando Pessoa, entre outros.





Além de poeta e cronista, Maria Esther Maciel é ensaísta e ficcionista, com textos publicados em vários jornais, revistas e antologias brasileiras e estrangeiras. Professora titular de literatura comparada da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ela lançou 17 livros de poesia, ficção, crônica e ensaios.





LANÇAMENTO

Manhã de autógrafos de Longe, aqui – Poesia incompleta – 1998-2019, de Maria Esther Maciel. Neste sábado (14), a partir das 11h. Livraria Quixote – Rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi. O volume é uma publicação da Editora Quixote, Do Editora e Tlön Edições. Preço: R$ 64,90.