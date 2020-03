Show Para Lennon & McCartney faz tributo aos Beatles e ao Clube da Esquina

(foto: Luiz Contreira/Divulgação)



O show Para Lennon & McCartney – Os Beatles e o Clube da Esquina (foto) será apresentado neste sábado (14), a partir das 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Avenida Amazonas, 315, Centro). O espetáculo celebra, revive e revela a fluida conexão entre a música dos Beatles e a do Clube da Esquina, primando pela qualidade musical, respeitando os arranjos originais e as referências históricas do período. A influência dos Fab Four na obra de Milton Nascimento, Lô Borges, Márcio Borges, Beto Guedes, Toninho Horta e Flavio Venturini, entre outros, é direta e marcante.





Sem perder a originalidade, é possível perceber a quantidade de citações melódicas e harmônicas dos Beatles nas músicas dos mineiros. Além do repertório de músicas dos Beatles e do Clube da Esquina, o espetáculo traz “causos” sobre composições, músicos e outras curiosidades desses dois movimentos, que corroboram para evidenciar a verdadeira influência dos rapazes de Liverpool nos rapazes das Gerais. Ingressos a R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) na bilheteria do teatro ou pelo site eventim.com.br.Informações: (31) 3201-5211.





MUNDOS INDÍGENAS

ATVIDADE EM LIBRA





Neste sábado (14), quem se comunica na língua brasileira de sinais poderá visitar a exposição Mundos indígenas na companhia da intérprete de libras Dinalva Andrade. Às 14h, os visitantes aprenderão sobre povos indígenas brasileiros por meio de um percurso pela mostra, em cartaz no Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700, Funcionários). Também às 14h, na atividade Os Sorielisarb – quem são os outros?, crianças e adolescentes a partir dos 10 anos poderão conhecer quem compõe essa comunidade indígena, quais são seus costumes e tradições. Entrada gratuita. Informações: (31) 3409-8350



(foto: Bambu Audiovisual/DivulgaÇÃO)



A CAMAREIRA

EXIBIÇÃO EM BH





A camareira (foto) – representante do México no Oscar de melhor filme internacional – será exibido neste sábado (14), às 19h, na mostra Imagem dos povos – Mulheres, realizada no MIS Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza). O longa coleciona prêmios, entre eles o Prêmio Especial do Júri do Festival de Havana, Melhor Filme no Festival de São Francisco e Melhor Primeiro Filme no Ariel, o Oscar Mexicano. Na obra, Eve é uma jovem camareira que trabalha em um luxuoso hotel da Cidade do México. Ela enfrenta a solidão de longos dias de trabalho através de novas amizades e fantasias sobre os pertences esquecidos pelos hóspedes, que nutrem seu recém-descoberto e determinado sonho por uma vida melhor. Entrada gratuita. Informações e programação: www.imagemdospovos.com.





PSIU POÉTICO

EM BH





O salão de poesia Psiu Poético, de Montes Claros, desembarca em BH neste sábado (14), com programação que segue até 18 de março. O Beagá Psiu Poético contará com várias atrações, entre lançamentos de livros, performances poéticas, saraus, oficinas, rodas de conversa e exposições de poesia em diversos pontos da capital. A programação começa às 9h, com intervenção na entrada do Mercado Central (Avenida Augusto de Lima, 744, Centro). Informação e programação completa: psiupoetico.com.br.

Obra de Reitchel Komch (foto: DotART Galeria/Divulgação)



CONTEMPORÂNEAS

MOSTRAS





A partir deste sábado (14), a dotART Galeria (Rua Bernardo Guimarães, 911, Savassi), dá início à programação 2020 com três exposições e lançamento de livro, ressaltando artistas e obras contemporâneas. Das 11h às 16h, ocorrem a abertura da mostra coletiva 7 X artistas – Novas pinceladas, em que os pintores participantes (Alvaro Seixas, Daniel Lannes, Elvis Almeida, Felipe Fernandes, Gilson Rodrigues, Lívia Moura e Maria Fernanda Lucena) são personagens de obra homônima que também será lançada e distribuída gratuitamente hoje. O público poderá conferir ainda a mostra individual Reinventando paisagens, de Laura Villarosa, que traz trabalhos inéditos com curadoria de Efrain Almeida. Já a exposição coletiva 7 etnógrafos traz novo olhar para as obras de artistas acompanhados também pelo veterano Efraim Almeida: Igor Nunes, Reitchel Komch, Vanessa Rocha, Cláudia Lyrio, Ana Tereza Prado Lopes, Katia Politzer e Danielle Cukierman. Visitação segue até 30 de novembro, de segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 13h. Entrada gratuita. Informações: (31) 3261-3910.





LITERATURA

ENCONTRO





O filósofo e escritor Marcelo Pereira Rodrigues, autor de A queda, promove encontro literário neste sábado (14), às 14h, na Livraria Leitura do BH Shopping (BR-356, Piso Ouro Preto, Belvedere). Estarão presentes no evento Wandson DeSilva, lançando o infantojuvenil A máquina da verdade; Pedro Augusto, com poesias de Versos de aquário e apresentando performance de voz, violão e percussão do seu projeto Rasante Livre; Marcio Verdolin Hudson, com o romance Vereda; e Maria José Pereira Magalhães apresentando trechos de seu blog que se transformará em livros, sobre a temática relações interpessoais e afetivas. Já o poeta Leandro Augusto Simões autografará Quando não amanhece; e Roberto Ferrari, autor de vários livros, também estará presente. Entrada gratuita. Informações:(31) 3263-2700.