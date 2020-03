Ricardo Abramovay vem a BH debater sobre a Amazônia

(foto: Sempre um papo/Divulgação)

O escritor e professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP Ricardo Abramovay (foto) é o convidado do projeto Sempre um Papo nesta quarta-feira (11), às 19h30, na sala Juvenal Dias do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Abramovay vem a BH para para debater e lançar o livro Amazônia: por uma economia do conhecimento da natureza (Editora Elefante). A obra oferece argumentos e dados empíricos para contestar a visão tão frequente de que o crescimento econômico na Amazônia supõe a substituição de áreas florestais (em geral ocupadas por populações indígenas e ribeirinhas) por atividades agropecuárias tradicionais, como a soja e a pecuária.





Amazônia: por uma economia do conhecimento da natureza mostra também que a destruição florestal, além de privar o Brasil e o mundo de serviços ecossistêmicos indispensáveis à própria vida, apoia-se em atividades ilegais e, com muita frequência, no banditismo. As consequências do avanço do desmatamento são desastrosas para a economia da própria floresta e para a própria democracia brasileira. Haverá tradução em libras. Entrada gratuita, mas pede-se a doação de livros literários novos ou usados para o projeto de bibliotecas comunitárias do Sempre um Papo.

MOISÉS PESCADOR

O cantor e compositor mineiro Moisés Pescador faz show nesta quarta-feira (11), a partir das 21h, no Bar do Museu (Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza). No palco, ele canta a história da Lagoinha, tradicional bairro da capital, no qual valoriza a cultura afro-indígena brasileira. A sua arte atua na promoção da cultura popular quanto ao patrimônio histórico. Este contexto faz parte do seu EP #VivaLagoinha, um álbum construído de forma colaborativa, por meio de arrecadações via crowndfunding e o lançamento está previsto para abril. O Projeto Capitu, banda criada em 2019 e que possui pegada indie rock, também se apresenta no local. Ingressos para conferir os dois shows a R$ 10. Informações: www.bardomuseuclubedaesquina.com.



(foto: Estúdio Marcos hermes/Divulgação)



AMIGOS

Turnê em 2020





Os cantores – e amigos – Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano (foto) devem se apresentar em mais três oportunidades em 2020. Em 2019, eles retomaram o projeto Amigos em forma de turnê. Na ocasião, fizeram quatro shows: em Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, este último que encerraria a turnê, em 14 de dezembro. Porém, os sertanejos surpreenderam os fãs ao anunciar que estarão de volta agora e com o mesmo repertório, com mais de 40 canções que marcaram gerações. "Pode comemorar, amigos! Em 2019 lotamos arenas por todo o Brasil. Em 2020, seguimos na estrada!", escreveu o cantor Leonardo no perfil oficial dele no Instagram. Além dos dois shows no Allianz Parque, em São Paulo, a turnê Amigos passará por Goiânia (27 de junho), Ribeirão Preto (SP), em 1º de agosto, e Uberlândia, em 22 de agosto.





LED ZEPPELIN

Absolvida de plágio





Um tribunal de apelações dos Estados Unidos proferiu uma decisão a favor da banda britânica Led Zeppelin que determinava que ela não plagiou parte do clássico Stairway to heaven. Um painel de 11 juízes de São Francisco confirmou a decisão de 2016, que não encontrou evidências de que a música do Led Zeppelin, de 1971, violasse os direitos autorais de Taurus, escrita por Randy Wolfe quando ele fazia parte de uma banda de Los Angeles chamada Spirit. A decisão foi baseada na Lei de Direitos Autorais, de 1909. Estima-se que Stairway to heaven tenha faturado US$ 3,4 milhões em um período de cinco anos que foi considerado em um julgamento civil anterior. O guitarrista da banda, Jimmy Page, entrou com a ação junto com o cantor do grupo, Robert Plant, enquanto o baixista John Paul Jones testemunhou em 2016 que a sequência de acordes em questão "existiu desde sempre".



(foto: ODD ANDERSEN/AFP)



BANDA A-Ha

Show em BH





A banda norueguesa A-Ha (foto) anunciou seu retorno ao Brasil em setembro, em turnê que comemora os 35 anos do álbum de estreia, Hunting high and low. Os shows estão marcados para Curitiba, no TeatroPositivo (8 de setembro); em São Paulo, no Espaço das Américas (11 de setembro); no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena (13 de setembro); em Belo Horizonte, no Expominas (16 de setembro); na Arena Fonte Nova, em Salvador (19 de setembro). Um dos grupos mais populares na década de 1980, o A-Ha marcou seu nome na história com canções como Take on me, The sun always shines on TV, Train of thought e o clássico Hunting high and low. Músicas que integram o álbum de estreia serão tocadas na íntegra. Formado pelo cantor Morten Harket, pelo tecladista Magne Furuholmen e pelo guitarrista Pål Waaktaar-Savoy, o A-Ha lançou nove álbuns de estúdio e 40 singles, totalizando mais de 60 milhões de cópias vendidas em todo o mundo.