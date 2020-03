Terça da Dança leva diversidade ao palco do Marília

(foto: Izabela Goncalves/Divulgação)





Dando continuidade ao projeto Terça da Dança, realizado pela Fundação Municipal de Cultura no Teatro Marília (Avenida Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia), artistas e coletivos de funk do Centro de Referência da Juventude (foto) se apresentam hoje (10), às 19h30, no Terça no funk. As coreografias trazem o ritmo musical popular no Brasil com o coreógrafo e educador Dudu Sorriso no comando. Em 17 de março, o vogue toma conta do Marília com a apresentação dos coletivos Houses of Barracuda, Puzzle e Avalanx. Já no dia 24, as batidas pulsantes do swing jazz, ritmo das big bands vão transformar o teatro em palco para o grupo de dança de salão BeHoppers. Entrada gratuita, com retirada dos ingressos uma hora antes das atrações. Informações: (31) 3277-6319.



(foto: Acervo )



RESISTÊNCIA NEGRA

EXPOSIÇÃO





A exposição Mau olhado bem olhado II (foto), dos artistas Janaína Barros e Wagner Leite Viana, será aberta nesta terça-feira (10), na Piccola Galleria da Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). A mostra apresenta obras que entrelaçam objetos, vestimentas, vídeos, fotografias e áudio, abordando a relação entre as diferentes camadas sociais do país, o lugar que os corpos negros ocupam na sociedade e como essas questões influenciam a construção da relação a dois.





As instalações podem ser vistas a partir de duas perspectivas. Uma macro, que aborda o racismo e a violência que impactam a população negra no Brasil, bem como a relação entre as diferentes camadas sociais existentes no país. E outra micro, que aborda a construção de uma relação entre duas pessoas, com seus afetos, cumplicidade, violências coloniais, força, reciprocidade e peculiaridades. A mostra segue até 26 de abril e pode ser visitada de terça a sexta, das 10h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (31) 3289-8900.



(foto: Slaven Vlasic/AFP)



Daniel Craig

DESPEDIDA DO 007





Daniel Craig (foto) confirmou que seu próximo filme de James Bond será o último, negando boatos de que ele “não estava pronto” para deixar a franquia. Após uma espera de cinco anos, o ator retorna como o lendário agente secreto de 007 – No time to die, seu quinto filme consecutivo de Bond, em novembro. A estreia foi adiada para evitar a disseminação de coronavírus. O ator passou a rejeitar boatos de que estava disposto a ultrapassar a marca de Sean Connery, que interpretou Bond em seis filmes da franquia, como disse Craig no programa Saturday night live. "Este filme de James Bond será o meu último. Mas vai ser um dos melhores. Porque recebemos a atriz Phoebe Waller-Bridge, da série Fleabag, para ajudar com parte dos diálogos."





CAFETERIA NO MUSEU

EDITAL ABERTO





O MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal está com edital aberto para ocupação de cessão de uso para exploração comercial e criativa da atividade de cafeteria, serviço de alimentação terceirizado oferecido aos visitantes do museu. A proposta é que, além da produção e fornecimento de alimentos ao público, o espaço também realize ações e eventos culturais. Os interessados devem realizar a inscrição de forma digital, pelo e-mail contato@mmgerdau.org.br e seguir todos os critérios, contrapartidas e diretrizes presentes no edital, disponível no site www.mmgerdau.org.br. As inscrições podem ser feitas até 19 de março. O resultado será divulgado em 31 de março. Informações: (31) 3516-7200.





CONSTANTINA

show atrópico





A banda Constantina sobe ao palco da Sala Juvenal dias no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), nesta terça-feira (10), às 20h, para show do álbum Atrópico, lançado em vinil em novembro de 2019 pelo selo franco-brasileiro La Petite Chambre Records. A apresentação é permeada de sonoridades criadas por melodias, ruídos, ritmos e texturas, celebrando os novos caminhos desvendados pelo grupo. Ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Informações: (31) 3236-7400.





ATMOSFERAS

PUC MINAS





Até 31 de março, o artista plástico D'Anestesis expõe trabalhos no Espaço Cultura e Fé, no prédio 7 da PUC Minas (Avenida Dom José Gaspar, 500, câmpus Coração Eucarístico). A mostra Atmosferas denuncia o impacto do desrespeito à natureza sobre a vida humana e o equilíbrio do planeta. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.