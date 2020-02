Concurso de contos tem inscrições abertas

(foto: Jackscon Romanelli/DIVULGAÇÃO)





Com o apoio da Academia Mineira de Letras, o projeto Livro de Graça na Praça comemora 18 anos e lança a décima edição do Concurso Nacional de Contos Livro de Graça na Praça. Voltado para autores brasileiros, o concurso selecionará contos para publicação que será distribuída gratuitamente no evento, a ser realizado em Belo Horizonte, em setembro. Com tema livre, o objetivo é contribuir para o desenvolvimento da educação no país por intermédio da escrita e da leitura e estimular a prosa literária.





***





O Livro de Graça na Praça já distribuiu, gratuitamente, em praça pública, mais de 300 mil livros de contos, de literatura infantil e de cordel. Em 18 anos, o projeto contou com a participação de autores estreantes – que tiveram seus contos selecionados em concurso literário, além de acadêmicos e escritores consagrados, como Affonso Romano de Sant’Anna, Frei Betto (foto), Thiago de Mello, Márcio de Souza, Olavo Romano, Ronaldo Simões e Fábio Lucas. Interessados podem enviar seus contos até 30 de abril.O edital pode ser acessado no http://livrodegracanapraca.blogspot.com/2020/01/lancado-o-edital-do-10o-concurso.html. Informações: livrodegracanapraca.blogspot.com.br ou pelo e-mail livrodegracanapraca@gmail.com.



(foto: Angela WEISS/AFP)



LADY GAGA

NOVO SINGLE





Lady Gaga (foto) vai lançar novo single nesta sexta-feira(28), à meia-noite. A música Stupid love faz parte do novo álbum da cantora, o sexto da carreira. Em março do ano passado, a artista confirmou que um novo trabalho estava a caminho, algo que já vinha sendo especulado por fãs. Na ocasião, ela negou rumores de gravidez e disse que, na verdade, estava grávida de #LG6, uma referência às iniciais do nome dela e ao número do disco. Agora, por meio das redes sociais, ela falou da nova canção que já havia vazado na internet em janeiro.





LITERATURA FRANCESA

SELEÇÃO





Como uma das atividades da Festa da Francofonia, a Aliança Francesa realiza o concurso literário Dis-moi dix mots, com o tema Água. O objetivo é sensibilizar o público sobre a língua francesa por meio da produção de texto utilizando o francês como idioma. Interessados devem fazer a inscrição gratuitamente até 9 de março. A premiação, que varia de bolsa de estudos a brindes, será realizada em 26 de março, às 15h, na Academia Mineira de Letras. Regulamento e ficha de inscrição no http://bit.ly/380VtVQ. Inscrições na secretaria da Aliança Francesa Belo Horizonte (Rua Tomé de Souza, 1.418, Savassi). Informações: (31) 3291-5187.





ATELIÊ ABERTO

Julia Panadés





Julia Panadés realiza ateliê aberto como parte da mostra Híbrida, a partir desta quinta-feira (27), no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Na atividade, que ocorre até 8 de março, a artista plástica se propõe a produzir novos trabalhos e alterar algumas obras em exposição. O ateliê não terá programação predeterminada, com dias e horários fixos, mas uma relação orgânica, diretamente ligada ao processo em andamento. Além de obras da própria Julia, Híbrida reúne trabalhos de Carolina Botura e Giulia Puntel. Visitas de terça a sábado, das 9h30 às 21h; e aos domingo, das 16h às 21h. Entrada gratuita. Informações: (31) 3236-7400.



(foto: José Luiz Pederneiras/divulgação)



MONTANHAS

José Luiz Pederneiras





A mostra O outro lado da montanha (foto), de José Luiz Pederneiras, está em cartaz nas Casa dos Contos de Ouro Preto (Rua São José, 12, Centro) até 5 de abril. A exposição desvenda, em imagens, o universo atrás das montanhas de Minas Gerais e cria um aspecto cênico da paisagem, como num grande espetáculo, abrindo múltiplas interpretações para o espectador e descortinando esse outro lado da cena, como se estivesse circulando por coxias e camarins. A curadoria é de Guilherme Horta. Os trabalhos podem ser vistos às segundas, das 14h às 18h; de terça a sábado, das 10h às 18h; a aos domingos, das 10h às 15h. Informações: studioanta@gmail.com.





CLUBE DA ESQUINA

Daniel Oliveira





O Bar do Museu Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza) recebe nesta quinta (27), a partir das 21h, o show Sonhos não envelhecem, com o cantor, compositor e musicista Daniel Oliveira. No repertório, homenagem a ícones da MPB e ao Clube da Esquina. Ingressos a R$ 15 no www.bardomuseuclubedaesquina.com ou na bilheteria da casa. Informações: (31) 2512-5050.