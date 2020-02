Clássicos infantis embalam baile para a criançada

BAILINHO

FOLIA INFANTIL

Pelo sexto ano consecutivo, o Bailinho do Distrital embala a folia da criançada em BH. A festa será nesta segunda-feira (24), das 10h30 às 15h, no Distrital (Rua Opala s/nº, Cruzeiro). DJ Cateb tocando clássicos infantis, as histórias musicais da Quintal da Guegué (foto), a charanga das Padês, Bentiviuzinho, Trupe Gaia e Pernafolia, Recicloteca e o Coração Palpita estão entre as atrações do evento. Brinquedos infláveis e cama elástica estarão disponíveis para os pequenos. Ingressos a partir de R$ 30 pelo www.sympla.com.br/bailedistrital. Crianças de até 2 anos não pagam. Informações: (31) 3889-2003.





Gusttavo Lima

SERTANEJO

Gusttavo Lima, Tuca Fernandes e o bloco Pacato Cidadão são as atrações desta segunda (24) do We love carnaval, das 15h às 0h, no UniBH – câmpus Buritis (Avenida Professor Mário Werneck, 1.685, Buritis). Os ingressos estão à venda pelo Sympla e nas lojas Chilli Beans do BH Shopping, Pátio Savassi e Diamond Mall (sem taxa). Valores do segundo lote variam de R$ 160 a R$ 360. Informações: www.sympla.com.br/we-love-carnaval-2020.

FOLIA

NO TREM

A programação especial do trem da Vale nesta segunda (24) e terça (25) promete diversão e cultura no passeio entre Ouro Preto e Mariana. Além de as viagens serem embaladas pelas famosas marchinhas de carnaval, haverá recreação, apresentações teatrais e música ao vivo dentro dos vagões com a Incrível Banda e Trupe do Trem. Personagens do carnaval da região, como o Cariá, a Baiana e o Zé Pereira, também serão homenageados. Nas estações, ainda haverá apresentação das escolas de samba Aliança da Piedade, Império de Morro Santana e da Charanga de Ouro, as três de Ouro Preto, e Morro da Saudade e Vila do Carmo, ambas de Mariana. Programação, horários e tarifas disponíveis no www.vale.com/tremdavale ou pelo 0800 285 7000 (Alô Ferrovias).

MÃE JÁ

Olodum E Brown

(foto: olodum/divulgação) om o tema “Mãe, mulher, Maria Olodum – Uma história das mulheres” neste carnaval e comemorando os seus 40 anos, o Olodum se une a Carlinhos Brown e Targino Gondim (foto), que assinam a canção Mãe já. A música une a batida do Olodum e a levada tão característica do cantor do Candeal. Brown e o grupo do Pelourinho já dividiram alguns projetos, como Timbaolodumlada. Mãe já pode ser ouvida no https://youtu.be/8kIyxmOpks4.

Baile do Alê

GIRO

Para agitar a segunda-feira (24), o Baile do Alê, comandado pelo MC Alejandro, tomará conta do Giro, no Espaço GoFree (Rua Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha) a partir das 14h. O evento contará ainda com o bloco Funk You, além da apresentação do Favelinha Dance, do projeto Lá da Favelinha. O anfitrião da festa, MC Alejandro, começou sua história no funk nas casas noturnas da capital mineira em 2014 e ficou conhecido por sua forma irreverente e eclética de misturar gêneros diferentes em ritmo de funk, além de fazer releituras de funks antigos.Ingressos a R$ 15 pelo www.eventosgofree.com/bailedoale.

ELETRÔNICA

Diplo E Kshmr

No carnaval do Mirante (Rua Henriqueto Cardinalle, 380, Olhos d'Água), a segunda-feira (24) será dedicada aos fãs da música eletrônica. No line up, artistas internacionais que vêm para BH pela primeira vez, como Diplo , Kshmr, Timmy Trumpet e Claptone. Os DJs Bhaskar, Tropkillaz e The Fish House também vão embalar a festa. O norte-americano Diplo mistura em seu set Miami bass, dirty south (com pegadas de funk carioca), hip-hop, trap e pop. A festa começa a partir das 15h. Ingressos a R$ 140 (meia- entrada, 2º lote) e R$ 200 (inteira promocional). Vendas pelo sympla.com/carnavaldomirante. Informações e programação completa no carnavaldomirante.com.br.