Orquestra traz Beatles para a folia de BH

(foto: Leonardo Melo/Divulgação) A Orquestra Bem Te Viu (foto), pelo oitavo ano apresenta o Baile Bem te viu, bem te vê e promete animar os foliões não somente com as tradicionais marchinhas e o repertório mineiro do Clube da Esquina, mas também com clássicos dos Beatles em ritmo de carnaval. Os 17 músicos da Orquestra apresentarão os show All we need is love neste sábado (22), a partir das 20h30, no Distrital (Rua Opala, s/nº, Cruzeiro).

“Fazemos um show especial, um verdadeiro baile, que, para além das marchinhas, tocamos músicas carnavalescas com pitadas de rock’n’roll, frevos, homenageamos o Bituca e agora também os Beatles”, comenta a vocalista Ana Flávia Rodrigues. Na direção musical e arranjos, o violonista e guitarrista Wilson Lopes, que há quase 30 anos faz parte da banda de Milton Nascimento, na qual também assina a direção. Ingressos a R$ 80 (inteira, 3º lote)

Bloquim duBem

INFANTIL





O Bloquim duBem completa sete anos de cortejo com circo, contação de histórias, músicas infantis, samba e desfile para a meninada. A novidade de 2020 é o Desfile de Carrinhos de Bebê do Carnaval de Belo Horizonte. A folia é neste domingo (23), a partir das 12h, no Parque Marcos Mazzoni, no Cidade Nova – Rua Deputado Bernardino de Sena Figueiredo, 1.022. Entre os convidados deste ano estão DJ Pelucinha, Circo Irmãos Simões, a contadora de histórias Beatriz Myrrha e o músico Mandruvá, da velha-guarda do samba de BH. Entrada gratuita. Informações: (31) 98825-0017.





SAFADÃO

MIRANTE

(foto: Ederson Lima/Divulgação)



A partir das 16h deste sábado (22), o palco do Mirante Beagá (Rua Henriqueto Cardinalle, 380, Olhos d'Água) recebe Weslley Safadão (foto), Felipe Araújo, Pedro Sampaio e o grupo DDP. Com seu novo álbum, Garota vip, Safadão promete embalar os foliões com seu forró eletrônico. O sertanejo chega com o cantor e compositor Felipe Araújo e seu hit Atrasadinha. Ingressos: R$ 230 (meia- entrada/5º lote) ou R$ 280 (inteira promocional/2º lote). Vendas pelo sympla.com/carnavaldomirante.





CLUBE DA ESQUINA

SHOWS





O carnaval também será celebrado no Bar do Museu Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738, Santa Teresa). A partir das 11h30 deste sábado (22), o bloco Os Saltimbancos, criado pela Escola de Música Cavallieri, apresenta a Tarde musical das crianças, com canções e historinhas educativas. Já às 16h, no Palco Folia do Bar do Museu, apresenta-se o artista Telo Borges. O show do cantor e compositor mineiro, representante do Clube da Esquina, reúne sucessos e clássicos do Clube em ritmo de carnaval. Gerdson Mourão (baixo), Pedro Martins (guitarra) e Isac Couto (bateria) estarão com o músico no palco. Informações: (31) 2512-5050.





Rock'n'roll

Radio Queen e Rocknights





Radio Queen e Rocknights são as atrações deste sábado (22), no CarnaJack, promovido pelo Jack Rock Bar (Avenida do Contorno, 5.623, Funcionários). Como o nome sugere, a primeira banda presta tributo ao histórico grupo britânico liderado por Freddie Mercury. Já a Rocknights sobe ao palco com clássicos de Bon Jovi, Kiss, Peter Frampton, Whitesnake e Boston. Ingressos a R$ 30 ou com desconto na lista amiga pelo www.circuitodorock.com.br. Informações: (31) 3227-4510.





CIDADE JARDIM

ATRAÇÕES





Bloco Funk You, DJ Dedé no Beat, Swing Safado, Favelinha Dance, DJ Gabiinas e a bateria da Escola de Samba Cidade Jardim são as atrações deste sábado (22), a partir das 18h, na Quadra da Escola de Samba Cidade Jardim (Rua do Mercado, 40, Conjunto Santa Maria). Ingressos em www.sympla.com/carnavaldaquadra.





FUNK

KEKEL

(foto: Carnalove/divulgaÇÃO)



Kekel (foto), L da Vinte, Thiaguinho Lisboa, Rick & Ricardo e os blocos Quando Come Se Lambuza e Funk You batem ponto neste sábado (22), a partir das 18h, no Carnalove, na Serraria Souza Pinto – Avenida Assis Chateaubriand, 889, Centro. Ingressos para a pista e pista premium (com cinco horas de open bar) custam a partir de R$ 50. Programação completa e vendas pelo www.sympla.com.br/carnalovebh.