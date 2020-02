Estrelada por Idris Elba, 'Luther' merece a sexta temporada

O ator Idris Elba diz que o policial John Luther pode chegar ao cinema (foto: STARZPLAY/DIVULGAÇÃO)

Idris Elba já tinha feito uma participação de destaque nas temporadas iniciais de The wire (HBO) quando foi chamado para estrelar Luther, produção da BBC lançada em 2010. Foi a partir dessa interpretação como o policial John Luther que a estrela de Elba começou efetivamente a brilhar.





As quatro temporadas, lançadas em 2010, 2011, 2013 e 2015, acompanharam a crescente popularidade do ator e sua chegada ao primeiro time de Hollywood. Tanto que houve quem duvidasse do lançamento da quinta temporada. Mas ela chegou em 2019, com apenas quatro episódios, e está disponível no Brasil pela plataforma de streaming Starzplay.





John Luther é um policial tão brilhante quanto atormentado. Todos que estão ao seu lado morrem – a mulher, Zoe (Indira Varma), e o parceiro, Ripley (Warren Brown), por exemplo, sucumbiram nas temporadas anteriores. Sozinho nas ruas de Londres, a bordo do casacão cinza e de seu indefectível (e caquético) Volvo, ele, mais uma vez, vai se envolver num crime macabro. E novamente seus métodos nada ortodoxos vão levá-lo a ser questionado pela própria polícia.





A temporada tem início com duas narrativas, que logo vão se interligar. De um lado, há a onda de crimes macabros cujo ponto comum é a psiquiatra Vivien Lake (Hermione Norris), profissional dúbia que tenta proteger a todo custo um paciente, psicopata incorrigível. De outro, há o chefe de gangue George Cornelius (Patrick Malahide), tipo que beira o caricato, mas sofre com o sequestro do filho.





Do nada, a temporada ganha uma participação de peso, com a aparição da serial killer Alice Morgan (Ruth Wilson), que muitos julgavam morta. Personagem que protagonizou os crimes da temporada inicial, ela tem relação dúbia com Luther.





As duas situações apresentadas no primeiro episódio vão se conectar – Luther e Alice, a despeito da parceria pra lá de improvável, estarão ligados a elas.





A série não poupa o espectador. Tem edição rápida e precisão quase cirúrgica para mostrar os crimes. Luther volta a usar a psicologia para entrar na mente dos criminosos, característica que marcou a fase inicial do personagem. Um ar de desamparo acompanha o policial nesta temporada, cuja conclusão é um tanto confusa, mas acaba fazendo sentido para quem o acompanha desde o início.





A saber: até hoje, meses depois do lançamento oficial, não foi confirmado se a quinta temporada será a derradeira. Em entrevista, Idris Elba declarou que gostaria de ver Luther no cinema. Na tela grande ou pequena, o personagem é sempre bem-vindo.





LUTHER

• As cinco temporadas do seriado estão disponíveis na plataforma Starzplay