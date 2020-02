Al Pacino caça nazistas em 'Hunters', série da Amazon Prime Video

Meyer Offerman (Al Pacino) recruta o jovem Jonah (Logan Lerman) para caçar nazistas nos EUA (foto: Amazon Prime Video/Divulgação)

Nazistas em plena atividade, prontos para estabelecer o Quarto Reich nos Estados Unidos. É essa a premissa de Hunters, a principal estreia da semana. Com 10 episódios, a série entra no ar nesta sexta-feira (21), na Amazon Prime Video, trazendo Al Pacino como protagonista e Jordan Peele como produtor-executivo.





É a Nova York de 1977 o cenário. Meyer Offerman (Pacino) é sobrevivente do Holocausto, os números tatuados no braço de sua passagem pelo campo de concentração são a lembrança mais viva disso. Ele comanda um grupo ativo de caçadores de nazistas, determinado a erradicar criminosos de guerra (e seus seguidores) que vivem como cidadãos comuns.





Um novo crime coloca Offerman em ação. O adolescente Jonah Heidelbaum (Logan Lerman) é um judeu que vive no Brooklyn com a avó. Quando ela é assassinada em casa, Jonah descobre que o crime era pessoal. A avó, ele só descobre após o crime, integrava uma fraternidade secreta de vigilantes caçadores de nazistas.





É só somar dois e dois para constatar que Offerman vai recrutar Jonah para seu grupo. Esse, por sinal, é o mais diverso possível. Intencionalmente, a associação se parece com uma equipe de super-heróis, cada qual com sua própria especialidade.





A cada novo episódio, os integrantes procuram suas vítimas e fazem sua própria justiça, de acordo com os crimes cometidos. Como diz o personagem de Pacino a certo momento, “não é assassinato, é mitzvá”, ou seja, mandamento de acordo com o judaísmo.





Permeando a narrativa principal, há flashbacks de campos de concentração, uma forma de apresentar as atrocidades que os nazistas cometeram – e de justificar as crueldades praticadas pelos caçadores.









Hunters marca a primeira aparição de Pacino em séries desde sua estreia, em 1967, no policial N.Y.P.D. As outras participações do ator ocorreram em minisséries – O poderoso chefão (1977), versão televisiva do épico de Francis Ford Coppola, e Anjos na América (2003).





Ainda que seja uma série dramática, Hunters flerta com outros gêneros. Há um quê da violência explícita (e por vezes estilizada) dos filmes de Guy Ritchie, bem como uma boa dose de humor.





Mesmo com algum respiro para o tema central, a história tem de ser levada a sério. E não custa nada lembrar que Hunters está sendo lançada no momento em que os Estados Unidos assistem ao ressurgimento do sentimento nacionalista branco.





HUNTERS

• A partir desta sexta (21)

• Amazon Prime Video

• 10 episódios