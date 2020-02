Mais de 20 artistas sobem ao palco em solidariedade às vítimas das chuvas

(foto: Élcio Paraíso/Divulgação)

Mais de 20 artistas participam do show Todos por Minas nesta segunda-feira (17), às 20h, no Teatro do Centro Cultural do Minas Tênis Clube (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). A apresentação será em solidariedade às vítimas da chuva que atingem fortemente várias regiões de Minas Gerais. Entre os músicos estão Acyr Antão, Amaranto, Bimotor, Carla Villar, Chico Lobo, Zé Carlos e Clube do Choro de BH, Dona Jandira, Fernando Sodré, Geraldo Vianna, Luiz Henrique, Márcio Greyck, Mariana Brant, Saulo Laranjeira, Selmma Carvalho, Sérgio Moreira, Sônia Andrade, Tatá Sympa, Telo Borges, Tino Gomes, Toninho Horta (foto), Túlio Mourão e Zébeto Corrêa. Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).Informações: (31) 3516-1360.





Bloco da Horny

PREVENÇÃO





O Bloco da Horny, com desfile previsto para 21 de fevereiro, promove nesta segunda (17) campanha de conscientização e prevenção sobre HIV e ISTs. O lançamento do Prazer é nosso será a partir das 19h, na Casa Hibrido (Rua Aquiles Lobo, 79, Floresta). Na roda de conversa serão discutidos tópicos importantes sobre sexo, sexualidade, drogas e festas com profissionais da saúde. O evento contará ainda com DJ set, performances e exposição do fotógrafo Rafael Sandim.



(foto: Guto Muniz/Divulgação)



NEBLINA

ÚLTIMA SESSÃO





Nesta segunda-feira (17), às 20h, será encenada a última sessão de Neblina (foto), na temporada no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). No palco, Fafá Rennó e Leonardo Fernandes contam o drama de Diego e Sofia, alter egos de Rafael e Júlia, que se passa em uma noite fria, escura e com muita neblina. Questões existenciais relacionadas a como lidar com a perda, o luto, o sofrimento e formas de alcançar a superação estão inseridas na história desse misterioso casal. Yara de Novaes assina a direção. As apresentações seguirão para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada) na bilheteria do teatro ou pelo www.eventim.com.br. Informações: (31) 3431-9400.





• • •





Também no CCBB BH, último dia da exposição Man Ray em Paris. A mostra reúne 255 trabalhos do artista, incluindo fotografias, esculturas e até filmes produzidos por um dos expoentes do Surrealismo. Os diversos atributos de Man Ray (fotógrafo, pintor, escultor e cineasta) fizeram com que ele fosse reconhecido como um importante artista visual do início do século 20. A mostra, com curadoria de Emmanuelle de l’Ecotais, pode ser visitada das 10h às 22h. Entrada franca. Informações: (31) 3431-9400.





CONCURSO MESTRE JONAS

VENCEDORAS





Quem não deu Damares, de Alexandre Rezende, é a campeã do Concurso de Marchinhas Mestre Jonas 2020, cuja finalíssima foi realizada na sexta-feira, no Distrital do Cruzeiro. Bobo da Cuíca, Rayana Toledo, Marcio Martins e Caiau do Pandeiro interpretaram a música. Em segundo lugar ficou Mimosas borboletas, de Celinha Braga, e em terceiro Parente bolsominion, de Lulu Rimasserta, Fredim Santos e Guto da Lagoa. A categoria hit do carnaval premiou Hino do sai pra lá capeta, de Rodolfo Pinhón Bechtlufft e Luísa Filizzola.



(foto: Vivian Cavalcante/divulgação)



WEEKEND

RODRIGO SHA E BLITZ





O multi-instrumentista Rodrigo Sha (foto) e a banda Blitz se reuniram em estúdio dispostos a dar uma nova cara a um clássico das pistas dos anos 1980: Weekend. O resultado da parceria chega com o lançamento do single remix em todas as plataformas digitais. A sonoridade e irreverência musical da Blitz se encontram com o sax, teclados e beats do multi-instrumentista, que também assina a direção musical do projeto. Na faixa, além das batidas e acordes de Sha, as vozes de Evandro Mesquita, Andrea Coutinho e Nicole Cyrne são acompanhadas pela bateria de Roberto Gurgel (Juba), o baixo de Mauro Bergman, além de Rogério Meanda (guitarra) e Billy Forghieri (teclados).