Greta Thunberg protagonizará série documental

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg (foto: Pontus LUNDAHL/afp) A televisão pública britânica BBC anunciou que produzirá uma série de documentários com a participação da ativista ambiental sueca Greta Thunberg, que falará sobre sua vida e explorará as descobertas dos cientistas sobre as mudanças climáticas.





"A série seguirá a cruzada internacional de Greta, que a leva à linha de frente na luta contra as mudanças climáticas em alguns dos lugares mais extraordinários da Terra, enquanto explora as ações que podem ser tomadas para limitar a mudança climática e os danos causados", anunciou a BBC Studios em comunicado.





A série participará de encontros da ativista de 17 anos com cientistas, políticos e líderes empresariais a quem ela pede para agir contra a emergência climática, acrescentou. "Os episódios também traçarão sua própria jornada para a vida adulta."





Também incluirá momentos de tranquilidade, nos quais a jovem, que sofre de uma forma leve de autismo social, escreve seus discursos.





A luta climática de Thunberg começou silenciosamente em agosto de 2018, quando ela faltou à escola por três semanas e depois passou a ir todas as sextas-feiras para a frente do Parlamento sueco com uma placa que dizia "Greve escolar pelo clima".





Desde então, seu ativismo atraiu a atenção de milhões de jovens em todo o mundo. "A mudança climática é provavelmente a questão mais importante de nossas vidas, por isso parece apropriado fazer uma série autorizada que explore os fatos e a ciência por trás dessa questão complexa", afirmou Rob Liddell, produtor-executivo da BBC Studios.





"Poder fazer isso com Greta é um privilégio extraordinário, que nos dá uma visão interna do que é ser um ícone global e uma das faces mais famosas do planeta".