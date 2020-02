'Amor de mãe' chega à metade com promessas não cumpridas

Taís Araújo interpreta Vitória, uma das protagonistas da trama, que tem também Regina Casé (Lurdes) e Adriana Esteves (Thelma) como personagens principais (foto: Estevam Avellar/Divulgação)

A novela Amor de mãe estreou na faixa das 21h da Globo no fim de novembro passado, trazendo várias inovações. A começar por sua autora, Manuela Dias, que chegou ao horário mais nobre da teledramaturgia brasileira depois de ter assinado séries aclamadas pela crítica, como Ligações perigosas e Justiça, ambas de 2016.





O objetivo do folhetim é conquistar a audiência com um texto esmerado e uma trama envolvente, fincada em questões que estão na pauta do dia, como a educação (ocupação de escolas), a violência urbana (milícias) e a mudança climática (ativismo ambiental).

Para contar a história, o diretor mineiro José Luiz Villamarim optou por um estilo que se aproxima do cinema, tendo ao seu lado o fotógrafo Walter Carvalho, que assina a fotografia de alguns dos mais elogiados longas brasileiros. O elenco é capitaneado por Regina Casé (Lurdes), Adriana Esteves (Thelma) e Taís Araújo (Vitória).





Um aspecto ousado de Amor de mãe , que Manuela Dias fez questão de ressaltar quando o folhetim estreou, é que a história não teria um vilão. A escolha seria uma forma de evitar o maniqueísmo e dar a cada personagem a complexidade humana, que inclui aspectos positivos e negativos e a capacidade de fazer tanto o bem quanto o mal.

No entanto, Álvaro, papel de Irandhir Santos, e Belizário, interpretado por Tuca Andrada, se mostraram até aqui personagens capazes somente de atitudes negativas, como os típicos vilões.

O diretor José Luiz Villamarim e o fotógrafo Walter Carvalho procuram dar tratamento cinematográfico à novela (foto: Globo/Divulgação) É notório, porém, que “existe uma teia de conexões entre os personagens, cuidadosamente planejada pela autora, que já havia feito algo semelhante em Justiça. Cada coadjuvante orbita a história de uma das protagonistas, por vezes influenciando o desenrolar da novela, sem que tudo se transforme numa confusão. É um trabalho difícil e minucioso, mas que, até agora, tem trazido boas surpresas”, como afirma o jornalista carioca e fã da novela Guilherme Alves, que criou um organograma explicando as múltiplas conexões entre os personagens. Alves publicou o organograma em suas redes sociais (@guilhotinas) e teve sua postagem curtida até pela autora de Amor de mãe.





Um dos pontos altos da novela é a representatividade negra. Além de Taís Araújo no papel de uma das protagonistas, os atores Jéssica Ellen (Camila), Erika Januza (Marina), Dan Ferreira (Wesley), Douglas Silva (Marconi) e a estreante Maria (Verena) têm papéis relevantes na história, como observa Rafael Barbosa Fialho Martins, doutorando em comunicação social e um dos realizadores do podcast TV ao cubo.









Quanto à representatividade das pessoas LGBT, a novela já é mais tímida. Há apenas um personagem gay, o advogado Miguel (Giulio Lopes), pai de Davi (Vladimir Brichta) e melhor amigo de Lídia (Malu Galli). Uma queixa dos telespectadores que tem reverberado na internet é a ausência de idosos na trama. A atriz mais velha em cena é Regina Casé, de 65 anos.