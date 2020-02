Sara Não Tem Nome bate papo com o público no Memorial Vale

(foto: Victor Galvão/divulgação)



A multiartista Sara Não Tem Nome (foto) participa, às 15h deste sábado (8), de bate-papo sobre reflexões e inquietações que a levaram à elaboração da exposição Situações, aberta ao público no Memorial Vale até 21 de fevereiro. Ela fará performance colaborativa com o público no Corredor das Artes, homenageando artistas brasileiros. A entrada é gratuita, sujeita à lotação. Dos debates participam também o curador da exposição, Júlio Martins, a professora de artes Maria Angélica Melendi e Gabriela Brasileiro, artista e educadora do Memorial, que fica na Praça da Liberdade, 640, esquina com Rua Gonçalves Dias.





FEIRA TEXTURA

LANÇAMENTO E BATE-PAPO





Editoras e autores independentes estão confirmados para a Feira Textura, que receberá o público das 11h às 17h deste sábado (8), no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), com entrada franca. O evento integra a programação do Verão Arte Contemporânea 2020. Realizada trimestralmente, busca abrir espaço para a literatura produzida não só em Minas Gerais. Além de exposição de livros, haverá lançamentos e relançamentos de obras e performances, como o Recital Passarinho Loque, com o poeta JoMaKa (das 14h às 14h30). Às 15h, tem bate-papo com autores sobre o tema “A vontade da literatura: potencialidades e vida”, com as participações de Amanda Ribeiro, Flávia Péret, Miguel Javaral e Pedro Bomba, com mediação de Flávia Denise de Magalhães.



SARAU LIBERTÁRIO

OLHAR MÚLTIPLO SOBRE ARTE





O tema Culturas pelo mundo vai reunir neste domingo (9), na Casa Kubitschek, o poeta, compositor, artista visual e arte-educador Renato Negrão; a cantora, compositora e percussionista Elisa de Sena (foto); o cantor, compositor e instrumentista Sérgio Pererê; e o grupo de teatro Mulheres Míticas. O evento, gratuito, começa às 14h e faz parte da programação do Sarau Libertário. Em 2019, foram realizadas oito edições entre os meses de abril e novembro em aparelhos culturais da Região da Pampulha. “A arte tem um papel crucial na construção e no fortalecimento de identidades individuais e coletivas”, observa Elisa de Sena. “O mesmo tema visto por perspectivas diferentes, por pessoas que operam em linguagens diferentes, é sempre algo muito instigante, muito salutar”, reforça Renato Negrão.





CARNAVAL

JHÊ DELACOIX





Um carnaval nada convencional, com arranjos inéditos e folia brasileira até a última gota. É o que promete a cantora carioca Jhê Delacoix para a apresentação às 20h deste sábado (8), no Baile do Grande Hotel Ronaldo Fraga. O espetáculo Eletrojhê e os foliões, segundo ela, tem repertório escolhido a dedo. “Canto composições minhas, do Thiago Amud e Iara Ferreira, assim como canções célebres de Assis Valente, Ary Barroso, Chico Buarque, Capiba e por aí vai”. A festa começa às 12h, com participação do Bloco Cordão do Bola Preta. Ingressos à venda no site Sympla. O Grande Hotel fica na Rua Ceará 1.205, Funcionários.



REVISTA OLYMPIO

EDITOR E CONTISTA





Um dos editores da Olympio, o jornalista mineiro José Eduardo Gonçalves (foto) também assina um texto ficcional no segundo número da revista literária. Gorilas é um dos contos inéditos da publicação da Tlon Edições e Miguilin, que será lançada neste sábado (8), a partir do meio-dia, na Livraria da Rua, na Savassi. “No meu conto, os gorilas são egressos de uma realidade que os expulsou e os deixou à margem, vieram dos espaços de entretenimento, como circos e zoológicos. Como se fossem os escravos libertos de 1888, eles ganharam a liberdade – sem amparo, sem iniciativas de inclusão, sem indenizações, sem nada. Meus gorilas também estão à cata de empregos e de um lugar ao sol”, explica. “Tenho escrito muitos textos tendo bichos como protagonistas – gatos, lobos, tigres, ratos, cachorros. Como se eles quisessem nos dizer algo”, revela.





Gonçalves foi editor de outra revista cultural, Palavra, no final dos anos 1990. “Os tempos são radicalmente outros. Naquele momento, sentíamos a necessidade muito forte de falar de novos eixos de produção cultural. Hoje, nossa responsabilidade como editores é maior e mais complexa. A cultura está no epicentro de uma guerra ideológica e muitas conquistas da sociedade civil estão em risco. Portanto, uma revista literária não pode ignorar este contexto”, acredita.





Olympio, que conta com colaborações de Ignácio de Loyola Brandão, Ricardo Aleixo, Sérgio Sant'anna, Veronica Stigger e Guilherme Mansur, tem como destaque um depoimento de 30 páginas de Ailton Krenak. O líder indígena comparecerá ao lançamento. A Livraria da Rua fica na Rua Antônio de Albuquerque, 913, Savassi. O número 2 da edição tem 280 páginas e custa R$ 54.