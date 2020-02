Hoje tem show de André Mehmari, Alexandre Andrés e Bernardo Maranhão

(foto: Elcio Paraíso/divulgação)

Parceria de André Mehmari (foto), Alexandre Andrés e Bernardo Maranhão, o disco Rã está no centro do show que será realizado nesta quinta-feira (6), às 20h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia), atração do festival Verão Arte Contemporânea (VAC). Ao piano de Mehmari se juntam rabeca e koto japonês, enquanto Andrés assume flautas, vocais e violão. O cantor Maranhão assina as letras do disco. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).



Parceria de André Mehmari (), Alexandre Andrés e Bernardo Maranhão, o disco Rã está no centro do show que será realizado nesta quinta-feira (6), às 20h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia), atração do festival Verão Arte Contemporânea (VAC). Ao piano de Mehmari se juntam rabeca e koto japonês, enquanto Andrés assume flautas, vocais e violão. O cantor Maranhão assina as letras do disco. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

• • •





Outra atração do VAC é o concerto Música eletroacústica, com duas sessões nesta quinta-feira, às 19h30 e às 20h30, no Conservatório UFMG (Avenida Afonso Pena, 1.534, Centro). Serão apresentadas quatro peças, com entrada franca. Ingressos podem ser retirados no local a partir das 17h.





DE GRAÇA

JUAREZ MOREIRA





O violonista, guitarrista e compositor Juarez Moreira é a atração do Projeto Contemporâneo, às 19h desta quinta-feira (6), no Memorial Vale, com entrada franca. O repertório tem composições autorais do mineiro e clássicos de Egberto Gismonti, Tom Jobim e Pixinguinha. Os instrumentistas Kiko Mitre e André Queiroz subirão ao palco com Juarez. O espaço fica na Praça da Liberdade, 640, Bairro Funcionários.



(foto: Luan Henrique/divulgação)



MUSICAR

QUE FARRA!





O Festival de Música Infantil – Musicar traz à capital mineira o grupo carioca Farra dos Brinquedos (foto), que se apresenta nesta quinta-feira (6), às 16h, no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). No show Tudo quanto é coisa, Pedro Miranda (voz e percussão), Bebel Nicioli (voz, flauta, clarinete, violão e pandeiro), Elisa Addor (voz e percussão), Carlão Sales (voz, bateria e percussão) e Rodrigo Ferrero (voz, sanfona e violão) prometem um passeio lúdico ao som de rock, jazz, xote, choro e baião. As canções falam da relação das crianças com o mundo, os animais e com a natureza. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).





SINFÔNICA DE MG

JOVENS SOLISTAS





O 8º Concurso para Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais recebe inscrições até 15 de março. Serão selecionados instrumentistas e regente em audições marcadas para 28 a 30 de março, no Palácio das Artes. Vencedores participarão de edições especiais das séries Sinfônica ao meio-dia e Sinfônica em concerto, em abril, com regência de Roberto Tibiriçá. Informações: https://forms.gle/qm3qcHPb7vqDQZax8.





TODA DESEO

ATÉ DOMINGO





Culpa, pecado e opressão são temas da peça Glória, que a companhia mineira Toda Deseo apresenta de hoje (6) a domingo (9), às 20h, no Teatro Wanda Fernandes, do Galpão Cine Horto. O coletivo informa que faz temporada independente, sem apoio público ou patrocínio. Com base em experiências dos atores e na vivência da comunidade LGBTIA, o texto questiona dogmas e posturas adotados por católicos e evangélicos, guiados por preceitos das religiões judaico-cristãs. De acordo com a trupe da Toda Deseo, a peça é “um manifesto anticulpa, pela libertação dos sujeitos”. O teatro fica na Rua Pitangui, 3.613, Bairro Horto. Ingressos custam R$ 20.



(foto: Guto Muniz/divulgação)



GRUPO GALPÃO

CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO





Neste fevereiro, o Grupo Galpão vai apresentar dois espetáculos na Campanha de Popularização Teatro e Dança. Sexta (7) e sábado (8), às 21h, estará em cartaz De tempo somos (foto), no Centro Cultural do Minas Tênis Clube. Dirigida por Lydia Del Picchia e Simone Ordones, a montagem reúne 25 canções do repertório da trupe, entremeadas por textos sobre o processo de criação de seus trabalhos.





• • •





De 14 a 16, será a vez da peça Nós, discussão sobre violência e intolerância, que se tornaram banais neste mundo contemporâneo. Enquanto preparam uma sopa, sete pessoas dividem angústias, temores e também esperanças. A direção é de Márcio Abreu. Sessões na sexta e no sábado, às 21h, e no domingo, às 20h. Ingressos custam R$ 20 nos postos do Sinparc e no site www.vaaoteatromg.com.br. Na bilheteria, o preço é R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia). O centro cultural fica na Rua da Bahia, 2.244, Bairro de Lourdes.