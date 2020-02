Neste sábado, Tizumba leva 'Galanga Chico Rei' ao Palácio das Artes

(foto: Patrick Arley/divulgação)

A história do rei negro que, escravizado no Brasil, fundou o Congado inspira o musical Galanga Chico Rei. Como um narrador africano, Tizumba (foto) conta a saga do lendário rei do Congo, que consegue comprar sua própria alforria e a de muitos dos seus súditos trabalhando em uma mina de ouro de Ouro Preto. O espetáculo será apresentado às 20h deste sábado (1º/2), no Palácio das Artes, como parte da programação da 46ª Campanha de Popularização do Teatro & Dança. O texto é de Paulo Cesar Pinheiro.





MÚSICA

POP E MPB





Rodada dupla de shows neste sábado (1º/2) no Bar do Museu Clube da Esquina, em Santa Tereza. Os cantores Leo Franklin e Nando Drumond abrem a noite, às 21h, com pop rock nacional. Como parte do projeto Canções das Américas, o trio de amigos Beto Lopes, André Limão e Enéias Xavier, em seguida, leva banda completa para interpretar MPB e Clube da Esquina. Ingressos promocionais a R$ 20 no site www.bardomuseuclubedaesquina.com e R$ 25 na bilheteria. O bar fica na Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza.





ESPLANADA

BAILE DA SANTINHA





Neste sábado (1º/2), tem Baile da Santinha, a partir das 15h, na Esplanada do Mineirão. Léo Santana, Bell Marques, Saia Rodada e Pedro Sampaio serão as atrações, prometendo os maiores sucessos das respectivas carreiras – entre eles, Encaixa, Crush blogueirinha, Diga que valeu, Selva branca e Minha deusa. O preço do ingresso varia de R$ 70 a R$ 310 (camarote black), à venda no site www.nenety.com.br. Entrada pela Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, Pampulha.



(foto: Sidney Lopes/EM/D.A Press)



CARNAVAL

ENSAIO GERAL





Na contagem regressiva para o carnaval, vários blocos vêm promovendo ensaios e festas neste fim de semana. Uma das atrações deste sábado (1º/2) é a bateria do Queixinho (foto), das 14h30 às 17h30, em sua sede (Avenida do Contorno, 1.328, Floresta). Aline Calixto também faz folia às 16h, no Catavento Cultural (Rua Ozanam, 711, Ipiranga).





• • •





Amanhã (2), mais dois blocos estarão em ação. Das 14h às 20h, a Bartucada comemora seus 48 anos em sua quadra (Avenida Pedro II, 3.337, Padre Eustáquio). Ingressos a R$ 20, disponíveis no site Sympla. No Mercado Distrital, das 15h às 22h de domingo, tem ensaio do Abre Te Sésamo, inspirado na música de Raul Seixas, e do Pacato Cidadão, que traz arranjos de arrocha, MPB, axé, reggae, rock e samba interpretando bandas mineiras, como Skank e Pato Fu. Ingressos à venda a R$ 20 pelo Sympla.





• • •





Domingo (2), encerram-se as inscrições para o 9º Concurso de Marchinhas Mestre Jonas, que distribuirá R$ 18 mil em prêmios nas categorias marchinhas, hit de carnaval e fantasia. Elas podem ser feitas até 14h no site www.sympla.com.br/mestrejonas. A primeira etapa do concurso será realizada dia 7, com baile folião no Distrital do Cruzeiro.



(foto: Gláucia Rodrigues/Divulgação)



RIBEIRÃO DAS NEVES

CARLOS NUNES





Comédia que narra histórias pessoais, Pérolas do Tejo é a atração na noite deste sábado (1º/2) na Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo, em Ribeirão das Neves. O espetáculo começa às 19h. Em cena, Carlos Nunes (foto) mescla histórias populares, casos e piadas com base em personagens reais, como suas tias Carmelita, Neneca e Piquitita, seu tio Juvenal, sua irmã e seu primo Antônio Júnior, da cidade do Serro. Ingressos a R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia). Nos postos do Sinparc, eles custam R$ 20. Vendas on-line: www.vaaoteatromg.com.br.





CRIAÇÃO

MÁSCARA DE ERVAS





O CCBB promete atividades lúdicas no programa Lugar de Criação, aproximando crianças e adultos do universo artístico. No sábado (1º/2) e domingo (2) haverá a atividade Máscara de sonhos, em que será possível conhecer e construir máscaras de dormir com ervas medicinais. Cada peça poderá ser decorada pelo participante a partir da inspiração nas obras do artista Man Ray, cujos trabalhos estão expostos no local. A entrada é gratuita, com sessões das 11h às 13h e das 15h às 17h.

(foto: VAC/divulgação)



GRAFITE

HYPER EM AÇÃO





O grafiteiro Hyper finalizará a obra Selvagem neste sábado (1º/2), no Sesc Palladium. O trabalho faz parte do Projeto Parede, promovido pelo festival Verão Arte Contemporânea (VAC). As influências do artista vêm de culturas antigas (foto), da “ciência da selva” e de suas plantas. Atuante na área desde 1997, Hyper é multimídia e autodidata. Selvagem começou a ser criada na terça-feira e ficará exposta até 26 de abril, de terça a domingo, das 11h às 21h. A entrada é franca. O espaço fica na Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro.