Família unida toca unida: Trio Mitre faz show no Memorial Vale

(foto: FLÁVIO SOUZA CRUZ/DIVULGAÇÃO)

Com baixo, piano, bateria, vibrafone e saxofone, o Trio Mitre (foto) se apresenta no Memorial Vale, na Praça da Liberdade. Kiko Mitre (baixo), Natália Mitre (bateria e vibrafone) e Luísa Mitre (piano) convidam o saxofonista Cléber Alves. A apresentação será às 19h desta quinta-feira (30). A promessa é de música instrumental com suingue brasileiro, em repertório que inclui composições de Cléber Alves e também de Luísa Mitre. O evento integra o projeto Contemporâneo, do Memorial Minas Gerais Vale. Entrada franca, com retirada de senhas uma hora antes do evento.





FESTIVAL

CRIANÇA QUE DANÇA





O cantor Guilherme Mendes, o mineiro que se destacou no The voice kids, participará da final do concurso Criança que Canta e Dança, que revela talentos infantis de várias regiões da capital mineira. A final será nesta quinta-feira, às 19h, no Onix Mall (Avenida Waldomiro Lobo, 55. Bairro Guarani).



(foto: PAULO ABREU/DIVULGAÇÃO)



EM CENA

AFIRMAÇÃO NEGRA





Dandara para todas as mulheres, novo espetáculo cênico-musical do Grupo dos Dez, faz curta temporada de hoje a domingo, na Funarte. O espetáculo, sempre às 19h, integra a programação do Verão Arte Contemporânea. A obra tem como referência teórica o livro Mulher, raça e classe, da filósofa norte-americana Angela Davis, que aborda a luta feminista sob a perspectiva de sua militância negra. A direção geral é de Bia Nogueira (foto), e a música, de Débora Costa. Entrada franca, com retirada de senhas uma hora antes da sessão. Mais informações: (31) 3213-3084.





VAC

ARQUITETURA REFLEXIVA





A arquitetura ganha espaço no festival Verão Arte Contemporânea (VAC), com a exposição Territórios populares. Realizado pelo Grupo de Pesquisa Indisciplinar da UFMG, o projeto é fruto de atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas a partir do encontro com territórios do Hipercentro expandido de BH. Fotografia, cartografia e oficinas trazem narrativas sobre processos de disputas territoriais e resistências locais. Em cartaz até 9 de fevereiro, no Centro Cultural UFMG (Av. Santos Dumont, 174, Centro), que funciona de segunda a sexta, das 10h às 21h, e sábado e domingo, das 10h às 18h. Entrada franca.



(foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press)



MÚSICA

INSPIRAÇÃO LÚDICA





Mais de 15 atividades musicais compõem o Musicar – Festival de Música Infantil, de hoje (30) a 9 de fevereiro, no CCBB de Belo Horizonte. Na programação de abertura, nesta quinta-feira, instalação sonora com o instrumentista Leandro César (foto), atração que se repetirá no domingo (2), 6, 7, 8 e 9 de fevereiro, com entrada gratuita, das 10h30 às 18h30. Também nesta quinta, às 16h, apresentação musical com o grupo Cia. Os Buriti, de Brasília. Ingresso a R$ 30. O CCB fica na Praça da Liberdade, 450, Funcionários.



(foto: Paulo Lacerda/divulgação)



SHOW

PROMESSA INTIMISTA





Mila Conde (foto) leva o show autoral De volta ao caminho das flores, na noite desta quinta-feira (30), às 20h30, à Casa Outono. A artista promete apresentação intimista. A cantora e compositora, que é também especializada em dança flamenca, será acompanhada por Aloízio Horta no baixo, Elaine Anunan no violão, e João Paulo Drumond na percussão. As cantoras Elisa Paraíso e Rita Medeiros fazem participação especial. Couvert a R$ 25. O espaço fica na Rua Outono, 571, Bairro do Carmo. Reservas: (31) 99906-0624.





MPB

HELDER VIANA





O projeto Os sonhos não envelhecem, promovido pelo Bar do Museu Clube da Esquina, recebe o show do cantor e compositor Helder Viana, nesta quinta-feira (30), às 21h. Ele vai mostrar as canções do novo trabalho – CD e DVD batizados com seu próprio nome. Ingressos custam R$ 20.