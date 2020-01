'The witcher' segue a trilha bem-sucedida de 'Game of thrones'

Série The witcher explora o clima de fantasia que consagrou Game of thrones (foto: Katalin Vermes/divulgação)





Divulgada e aguardada como um dos principais lançamentos da Netflix em 2019, a primeira temporada tem oito episódios. A trama é baseada na série literária homônima de Andrzej Sapkowski, também adaptada para os games.





Além de combinar elementos de outras produções superassistidas, como a ambientação medieval e fantasiosa vista de Game of thrones, ela se destaca pela narrativa não linear.





O primeiro capítulo entrega o mote. Numa terra fictícia dividida em reinos, Geralt de Rívia é um dos raros bruxos em ação. No entanto, sua caracterização foge do convencional associado a donos de tais poderes. Sempre de armadura, com espadas nas costas e longos cabelos platinados, ele vaga solitário, ganhando dinheiro para eliminar monstros e bestas que atormentam os povoados. Apenas quem tem habilidades paranormais é capaz de derrotar tais criaturas.





Conflitos entre os humanos também são intensos no “continente”. Quando o reino de Cintra é violentamente invadido por Nilfgaard, a rainha Calanthe (Jodhi May) ordena que a neta, a princesa Cirilla (Freya Allan), fuja em segredo e procure Geralt, seu misterioso protetor. Diante da queda iminente de Cintra, essa é a única chance de sobrevivência da garota.





Nos episódios seguintes, a história volta e avança no tempo, mostrando todas as motivações e possíveis desdobramentos dos fatos ocorridos no capítulo inicial. Não há legendas ou mensagens que deixem isso claro. Toda a atenção é pouca, pois espectadores mais desatentos podem se perder.





Cruzando com monstros, dragões, exércitos e outros bruxos e feiticeiras, Geralt exibe seus poderes e seu heroísmo, apresentando o universo que será explorado em outra temporada, já confirmada para 2021, quando seu destino finalmente se unirá ao da princesa Cirilla.





THE WITCHER

>> Primeira temporada

>> Oito episódios

>> Netflix





























Apesar de papéis relativamente populares que fez anteriormente, o britânico Henry Cavill se tornou mundialmente conhecido por interpretar o Superman nos filmes da DC lançados entre 2013 e 2017. Porém, desde dezembro, ele vive um personagem com potencial para se tornar outro ícone da cultura pop: o bruxo Geralt de Rívia, protagonista da série The witcher.