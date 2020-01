BH terá festival com O Grande Encontro e Ney Matogrosso

BREVE FESTIVAL

NEY E O GRANDE ENCONTRO

(foto: Acervo)



A terceira edição do Breve Festival já tem data marcada: 16 de maio. Nesta edição, Ney Matogrosso, O Grande Encontro, formado por Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo (foto), Pitty, Céu, que faz seu primeiro show da tour inédita com o grupo Tropkillaz, e Orishas marcam presença na Esplanada do Mineirão. O line up será dividido em quatro palcos. Dois deles são destinados às atrações principais. No terceiro, serão concentrados novos nomes e tendências do cenário atual. Para completar, o quarto palco traz as festas Mientras Dura e MASTERplano. Os ingressos, a partir de R$ 40, começam a ser vendidos na quarta-feira (15) pelo sympla.com.br/brevefestival. A meia-entrada social garante valor promocional do ingresso para todos, e é válida mediante a doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento. Informações:

facebook.com/brevefestival ou instagram.com/brevefestival.





Annamélia

60 ANOS DE ARTE

(foto: Galeria Nello Nuno/divulgação)



A exposição Annamélia 60 anos (foto) de arte está em cartaz na Galeria de Arte Nello Nuno da Fundação de Arte de Ouro Preto (Rua Getúlio Vargas, 185, Bairro Rosário). A mostra é composta por xilogravuras, gravuras em metal, pinturas, desenhos e aquarelas que contemplam um recorte, desde a década de 1960, das principais fases de produção da artista mineira Annamélia Lopes. Os trabalhos passam por temáticas como a paisagem da cidade, as canções populares, o jogo de cartas da vida, o revisitar poético e a infância. A exposição segue até 2 de fevereiro na cidade histórica e pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; e sábado e domingo, das 13h às 18h. Entrada franca. Informações: (31) 3552-2480.





TEATRO

INFANTIL

(foto: Guto Muniz/divulgação)



Pluft! O fantasminha (foto) e As histórias das princesas e seus príncipes têm sessões nesta segunda (13). Os dois espetáculos serão encenados no Teatro Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6.061, São Pedro), às 15h30 e 17h30, respectivamente. A primeira peça conta a história do fantasminha Pluft, que tem muito medo de gente. Já no segundo, aparecem Branca de Neve, A Rainha da Neve, Bela, Ariel e Cinderela e seus respectivos príncipes, que além de contar suas aventuras cantam as músicas temas de suas histórias. Ingressos a R$ 50 (inteira) na bilheteria do teatro ou R$ 20 (preço único) nos postos Sinparc ou pelo www.vaaoteatromg.com.br.





Quilombos

Jequitinhonha





A exposição Quilombos do Vale do Jequitinhonha, resistência, cultura e memória segue em cartaz até sábado (18), na Escola Estadual Presidente Costa e Silva, em Minas Novas, no Vale Jequitinhonha. A mostra traz rico acervo de fotos, vídeos e utensílios da cultura quilombola de toda região. Os trabalhos são desdobramento de extensa pesquisa homônima de preservação da memória e cultura quilombola, premiada pelo Iphan. Entrada franca. Informações: (33) 3764-1129.





Calendário

Solidário

(foto: Jana Vieras/divulgação)



A exposição fotográfica Calendário solidário (foto) está em cartaz até 2 de fevereiro no Piso L3 do DiamondMall (Av. Olegário Maciel, 1.600, Lourdes). Os visitantes poderão apreciar as fotografias captadas por Jana Vieras. Desde 2018, o projeto leva donativos para ONGs e instituições que acolhe pessoas em vulnerabilidade social. Em 2020, os valores arrecadados serão destinados à Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape), que desenvolve trabalho de amparo para crianças e adolescentes do interior. Durante o tratamento oncológico são fornecidos hospedagem, alimentação e assistência médica aos pacientes e familiares. A novidade desta edição é que as vendas on-line poderão ser feitas direto no site da instituição beneficiada (https://cape-mg.org.br/calendario-solidario/).





Quadrinhos

cursos de férias





Interessados em HQs, desenhos animados, cultura pop, pintura, ilustração, mangá podem aprender mais sobre esse universo nos cursos oferecidos pela Casa dos Quadrinhos – Escola Técnica de Artes Visuais (Av. João Pinheiro, 277, Funcionários) durante as férias. Guilherme Balbi, que faz design para filmes de Hollywood, entre eles, Depois da Terra, com Will Smith; e Igor Cicarini, que faz quadrinhos da banda chinesa ZinaPunx, ministrarão as aulas. As vagas são limitadas. Valores e informações de datas e horários pelo (31) 3224 -0040 ou casadosquadrinhosrecepcao@yahoo.com.br.