Roda de choro abre temporada 2020

(foto: Choro Amoroso/divulgação)

A tradicional Roda da Madrugada, promovida pelo percussionista Túlio Araújo e seu grupo Choro Amoroso (foto), abre a temporada 2020 nesta quarta-feira (8), a partir de meia-noite, n'A Casa de Cultura (Rua Padre Marinho, 30, Santa Efigênia). O sexteto, formado por Túlio Araújo (pandeiro), Augusto Cordeiro (violão), Pablo Dias (cavaco), Bruno Teixeira (flauta), Pedro Gomes (ukulele baixo) e Pablo Malta (bandolim), apresenta repertório partindo da sonoridade tradicional do choro e de mestres como Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Waldir Azevedo.





Entretanto, os músicos abrem espaço para modernidades e improvisações jazzísticas de Hermeto Pascoal, Edu Lobo, Dominguinhos, Juarez Moreira e Moacir Santos, entre outros. Composições próprias também fazem parte do show, já que no ano pasasdo o grupo lançou três singles, disponíveis nas plataformas digitais. A casa abre às 22h, mas a apresentação começa à meia-noite em ponto e se estende até a madrugada. Ingressos a R$ 10. Informações:(31) 99898-2459.



Shows

Lu Toledo e Cajá Moça





A casa Yanã (Rua Niquelina, 765, Santa Efigênia) continua abrindo as portas para artistas independentes da cena musical de Belo Horizonte. Nesta quarta-feira (8), quem se apresenta é Lu Toledo (foto) no projeto Noite Autoral. A cantora apresentará o show Samba e mineiridade, que marca o encontro da mineira de Betim com amigos músicos e compositores, a partir das 20h. Lylah Araújo, Ronaldo Coisa Nossa, Felipe Fil e Maria do Rosário sobem ao palco com a cantora. Já quinta-feira (9), é a vez de a banda Cajá Moça se apresentar, às 21h. No repertório do grupo, formado por Andrezza Caja, Débora Torres, Flávia Mendes, Julia Dinardi, Paola Almeida e Vivian Andrade, sucessos do forró e do samba, além de releituras de pagodes, ritmos carnavalescos e pop atuais. Ingressos a R$ 10. Informações: (31) 99816-8933.





Circo e teatro

Oficinas e peças





O Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6.061, São Pedro) preparou programação especial de férias, que contará com oficinas gratuitas de circo e peças teatrais, que estão na 46ª Campanha de Popularização do Teatro e Dança. As atividades de circo começam nesta sexta-feira (10) e seguem até 16 de fevereiro, sempre de domingo a sexta, das 12h às 20h, e aos sábados, das 10h às 22h, com entrada franca, mediante inscrição prévia no local. Já entre as peças que serão encenadas no teatro do shopping estão Os vingadores (10, 17, 24 e 31 de janeiro, às 15h30); A Liga da Justiça VS Coringa (10, 17, 24 e 31 de janeiro, às 17h) e O Pequeno Príncipe (27, 29 e 30 de janeiro, às 16h). Ingressos pelo Vaaoteatromg.com.br ou no quiosque de vendas no Piso L3. Programação completa no www.patiosavassi.com.





Pianistas

Vale do Aço





O terceiro Encontro Internacional de Pianistas do Vale do Aço continua com programação até sexta-feira (10). Masterclasses, recitais, palestras, workshops e mesas-redondas estão entre as atividades. João Paulo Casarotti, Clelia Iruzun, Fatima Corvisier, Fernando Corvisier, Leslie Spotzs e Asami Hagiwara são alguns dos músicos e professores que participam do evento. As inscrições podem ser feitas pelo site eipianova.com. A programação começa sempre às 9h, no Hotel Dom Henrique (Rua Quinze de Novembro, 510, Centro), em Timóteo. Informações: (31) 3849-9140.





Trem

Mariana e Ouro Preto





O trem turístico da Vale que liga Mariana a Ouro Preto terá programação a partir desta quarta-feira (8) até domingo (12). Além da bela paisagem, durante o percurso a viagem incluirá brincadeiras, atividades culturais e música para animar a criançada dentro dos vagões. As atividades serão realizadas em sentidos alternados no trajeto Ouro Preto-Mariana e Mariana-Ouro Preto. Haverá tarifa especial para moradores das duas cidades. A ferrovia, construída em 1888, tem 18 quilômetros de extensão entre as duas cidades históricas. O passeio tem uma hora de duração. Horários e tarifas em www.vale.com/tremdavale ou pelo 0800 285 7000.

(foto: Fábio Rocha/Globo)



Ludmilla

Justin Bieber





Ludmilla (foto) foi surpreendida após o cantor Justin Bieber compartilhar nos stories do Instagram um vídeo dela. Horas antes, a cantora havia publicado na mesma rede social imagens em que aparecia dançando a nova música do canadense, Yummy, que foi lançada na sexta-feira (3). Ao descobrir que o cantor a havia notado, a funkeira replicou novamente o story e escreveu: "Morri". No Twitter, ela também comentou o caso e disse que estava "passando mal". Ainda no Instagram, Ludmilla postou: "Eu amo o Justin há muito tempo. Eu me lembro de que estudava e ele veio fazer show no Brasil. Ele ficou hospedado no Copacabana Palace. Eu matei aula pra ir pra porta do Copacabana Palace pra ficar gritando lá cantando as músicas dele".