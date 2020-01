Jair Oliveira e Tania Khalill lançam terceiro volume de série infantil

(foto: Grandes Pequeninos/Divulgação)

O músico Jair Oliveira e a atriz Tania Khalill lançaram o terceiro volume da série infantil Grandes pequeninos. O projeto, além da música, conta com dois canais no YouTube com conteúdos que abordam desde os desafios da maternidade e da paternidade até tutoriais e histórias do cotidiano da família em Nova York e no Brasil. Espelho meu é o novo álbum do projeto. O trabalho aborda de forma lúdica e divertida os processos de tomada de consciência na infância e a sua importância no desenvolvimento dos menores. Respeito, amor, compreensão e acolhimento como alicerce das relações familiares estão presentes no terceiro volume, que mantém o caráter lúdico e a positividade dos álbuns anteriores.





Espelho meu foi produzido por Jair Oliveira, com coprodução de Rogério Leão. Jair e Tania – que são casados há 14 anos – registraram as participações vocais das filhas Isabela, de 12 anos, e Laura, de 8 (foto). Além de emprestar suas vozes para as músicas, as pequenas são a principal inspiração na composição da obra. “Foi com elas que aprendemos como se dá o processo de formação da consciência infantil”, declarou Jair. O álbum está disponível nas plataformas de streaming e no primeiro semestre de 2020 na loja oficial dos Grandes pequeninos.

Foto de Gui Guimaraens está em exposição (foto: Gui Guimaraens/Divulgação)



SIDARTA RIBEIRO

RODA VIVA





O neurocientista Sidarta Ribeiro é o entrevistado do Roda viva nesta segunda-feira (6), a partir das 22h, na TV Cultura, com retransmissão na Rede Minas. Formado em ciências biológicas pela Universidade de Brasília, Sidarta fez mestrado em neurobiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em seguida, completou doutorado em neurociências na Rockfeller University, em Nova York, e pós-doutorado na Duke University, na Carolina do Norte. No Brasil, foi um dos fundadores do Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Além de pesquisador e escritor, o neurocientista é defensor de maiores investimentos em ciência e tecnologia, além de batalhar contra a fuga de cérebros para outros países.





CLICK CERVEJEIRO

CONCURSO





Com a curadoria das fotógrafas Cacá Lanari e Lúcia Adverse e em busca pela valorização da cultura cervejeira, o concurso Click Cervejeiro convidou seis fotógrafos para retratar o universo da bebida. Duas fotos de cada profissional convidado integram a exposição que leva o nome do concurso e ficará aberta para visitação no Albanos Hub Cervejeiro (Rua Pium-í, 611, Sion), até 10 de janeiro. As fotos estão em votação popular, sendo que o vencedor do melhor clique ganhará uma viagem para o Festival Foto em Pauta, que será realizado em março, em Tiradentes. Beto Eterovick, Bruna Cabral, Gui Guimaraens, Janette Oliveira, Nereu Jr. e Sylvie Moyen foram os escolhidos. Com experiências variadas, entre fotografia de produtos a eventos, a ideia é mostrar a variedade de olhares sobre o mesmo tema. Votação no site www.albanos.com.br/click-cervejeiro. Informações: albanos.com.br.



(foto: Baile do Vinny/Divulgação)





BAILE DO VINNY

ANOS 1990





O compositor e músico multi-instrumentista Vinny (foto), conhecido pelos sucessos Heloísa mexe a cadeira, Shake boom, Na gandaia, hits dos anos 1990, está de volta com o Baile do Vinny. Além de tocar seus sucessos, o artista também vai colocar a plateia pra dançar ao som de clássicos do pop rock nacional, como Garota nacional, Puro êxtase, Sonífera ilha, Pro dia nascer feliz, Rádio blá, Nós vamos invadir sua praia, Olhar 43, Que pais é esse?, Menina veneno e Vida louca vida. Vinny é autodidata na música e, após morar na Argentina e em Portugal, graduou-se em filosofia, com mestrado em ciências sociais, sem esquecer a música. Carlinhos Brown, Luciana Mello, Sandra de Sá, LSJack e Milton Guedes já participaram de seus álbuns.



(foto: Mostra de Tiradentes/divulgação)





CURTAS

TIRADENTES





Oitenta curtas-metragens, vindos de 14 estados, estão na programação da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que começa em 24 de janeiro e vai até 1º de fevereiro. A seleção dos filmes aposta na alegoria e na força das comunidades. São Paulo lidera o ranking, com 18 selecionados, seguido por Minas Gerais (17) e Rio de Janeiro (10). Eles serão apresentados dentro das mostras Foco, Panorama, Foco Minas, A Imaginação como Potência, Formação, Jovem, Mostrinha e Praça. Entre as exibições estão os títulos Inabitáveis (Anderson Bardot), O verbo se fez carne (Ziel Karapotó), A mulher que eu era (Karen Suzane) e o infantil Vivi Lobo e o quarto mágico (foto), de Isabelle Santos e Edu MZ Camargo. Entrada franca. Informações e programação completa no www.universoproducao.com.br.