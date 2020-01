Justin Bieber lança nova música

(foto: Instagram/@justinbieber)





Justin Bieber (foto) lançou nessa sexta (3) a música Yummy. Seu último álbum foi Purpose, que apresenta os hits Sorry, Love yourself, What do you mean? e Where are u now, em parceria com Diplo e Skrillex, que rendeu ao cantor seu primeiro Grammy. O cantor também ai lançar um documentário no YouTube sobre a criação de seu novo álbum. Foi na plataforma que o cantor originalmente começou sua carreira na música há mais de uma década. Justin Bieber: Seasons estreia em 27 de janeiro. A série de 10 episódios seguirá o astro pop enquanto grava seu primeiro álbum desde 2015. "Quando eu estava começando, o YouTube me forneceu uma plataforma e uma comunidade onde eu podia compartilhar músicas, experiências e momentos com meus fãs", disse o cantor em comunicado.





• • •





O YouTube informa que a série "apresentará uma visão dos bastidores da vida privada de Bieber, incluindo imagens nunca vistas de seu casamento com Hailey Bieber e seu dia a dia ao lado das pessoas do seu círculo íntimo". O documentário também vai mostrar Bieber refletindo "nos altos e baixos de crescer aos olhos do público enquanto convida seus fãs para a jornada que antecede ao lançamento do álbum mais esperado e mais pessoal de sua carreira".



(foto: Zeca Guimarães/divulgação)





CINEMA

PERNAMBUCO





A mostra Made in Pernambuco continua em cartaz no MIS Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza). A seleção traz 15 longas e 21 curtas e médias-metragens, totalizando 25 realizadores. Toda a programação é gratuita e os ingressos serão distribuídos 30 minutos antes das sessões. Neste sábado (4), às 19h, é a vez de A máquina, de João Falcão, com Gustavo Falcão e Wagner Moura no elenco (foto). Já no domingo (5), será exibido Nina, de Heitor Dhalia, também às 19h. Informações: (31) 3277-4699.



(foto: Disney/Divulgação)





INFANTIL

MOSTRA





Também no MIS Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza) ocorre a mostra de cinema infantil, com exibição de animações clássicas e atuais, de terça-feira a domingo, sempre às 17h. Entre os títulos que serão exibidos estão Como treinar seu dragão, Os incríveis, O Rei Leão, Toy story, O príncipe do Egito, Aladin, Wall-e e O corcunda de Notre Dame. Neste sábado (4), será exibido A princesa e o sapo (foto). No domingo (5), é a vez de Alladin. Informações: (31) 3277-4699.





LUGAR DE CRIAÇÃO

OFICINAS





Em janeiro, o Lugar de Criação do CCBB Educativo (Praça da Liberdade, 450, Funcionários) terá programação estendida, com mais opções de oficinas, em mais dias da semana. As atrações têm entrada franca e ocorrem aos sábados, domingos, segundas, quintas e sextas. Aos sábados, o público tem a oportunidade de participar da oficina Eu faço meu brinquedo, na atividade Lightpainting. Hoje (4), excepcionalmente, a atividade será realizada em dois horários – às 11h e às 15h.





• • •





Às quintas, a oficina Como nasce uma obra de arte? – Máscara de sonhos acontece também às 11h e às 15h. Desde pequeno – Oficina de historietas malucas será às sextas, às 11h e às 15h. Aos domingos, terá Trocação de história – Isto não é uma cabine fotográfica (11h/15h) e Lugar de criação em libras, às 14h. Eu faço meu brinquedo – Outros sentidos: corpo e colagem ocorre às segundas (11h/15h). Em todas as atividades é necessária a presença dos pais ou responsáveis. Entrada franca. Informações: www.ccbbeducativo.com.



(foto: Ernna Cost/divulgação)





PABLO VITTAR

COACHELLA





A cantora Pabllo Vittar (foto) é uma das atrações do festival Coachella 2020, realizado anualmente na Califórnia, nos Estados Unidos. Após duas participações no ano passado com Diplo e o duo Sofi Tukker, desta vez ela fará uma apresentação inteiramente sua no festival, que ocorre entre 10 e 12 de abril com cantores de diferentes estilos musicais, como Calvin Harris, Travis Scott e Fatboy Slim. Pabllo se apresenta no sábado, 11 de abril, com um show que promete reunir surpresas e grandes sucessos da cantora, que lançou recentemente a primeira parte de seu EP, 111, com músicas em diferentes idiomas e hits, como as canções Flash pose, Parabéns e Amor de que. Além do show no Coachella, a artista tem apresentações confirmadas no Lollapalooza Chile (27 de março, em Santiago), Lollapalooza Argentina (29 de março, em Buenos Aires), Sala Del Museo (31 de março, em Montevideo) e Estereo Picnic (2 de abril, em Bogotá).