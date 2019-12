Inspirada em Star Wars, a série The mandalorian ganha nova temporada

Pedro Pascal protagoniza a série inspirada em Star Wars (foto: Disney/divulgação)



The mandalorian, série de TV ambientada no universo de Star Wars e destaque da plataforma Disney+, ganhou a segunda temporada, anunciou Jean Favreau, o criador da atração. Os novos episódios estão previstos para o outono de 2020.

Ao dar a notícia por meio do Twitter, Favreau exibiu a estatueta de uma criatura do universo fictício criado por George Lucas. The mandalorian segue os passos de um misterioso caçador de recompensas, interpretado pelo ator Pedro Pascal (Game of thrones), que vaga pelos confins da galáxia em busca de trabalho como mercenário.

Na primeira temporada, o personagem estabelece vínculo com uma criatura adorável, apelidada de “Baby Yoda” pelos fãs da série, que virou um fenômeno na internet. O apelido se deve à semelhança com o venerado mestre Jedi que treina Luke Skywalker na trilogia original.

No entanto, The mandalorian é ambientada anos depois dos fatos narrados nos filmes. The Child é um personagem diferente das criaturas vistas nas telas.

Este mês, a Disney lançou o longa Star Wars – A ascensão Skywalker, a nona e última parte da saga espacial. Apesar das críticas pouco entusiasmadas que recebeu, o fim da história iniciada em 1977 arrecadou, em apenas uma semana, US$ 572 milhões, informou a Disney.

Bob Iger, diretor-executivo da empresa, afirmou que o sucesso de The mandalorian é crucial para o futuro da franquia. “Este é apenas o começo do que poderia ser um conjunto sem fim de histórias contadas em uma galáxia muito, muito distante”, disse ele.

Além de Pedro Pascal, o elenco do seriado conta com Werner Herzog, Nick Nolte e Giancarlo Esposito (AFP)