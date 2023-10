Teorema de Pitágoras achado em tabuleta de 1000 anos antes do filósofo

669

Tabuleta de argila teorema de pitágoras (foto: (Osama S. M. Amin/CC-BY-4.0/Edição e montagem por Canaltech))

Pitágoras pode ter sido um sujeito importantíssimo para a história da matemática, mas ele não foi responsável por descobrir o teorema que leva seu nome — apenas por popularizá-lo. Cientistas encontraram, há quase 60 anos, uma tabuleta de argila escrita em cuneiforme, vinda da Babilônia, onde é descrito o uso do Teorema de Pitágoras (não com este nome à época, é claro) para descobrir o tamanho da linha diagonal interna de um retângulo, mais de mil anos antes do matemático.

Encontrada no Iraque, a tabuleta nomeada IM 67118 provavelmente foi usada para o ensino, e data de 1770 a.C., enquanto Pitágoras nasceu apenas em cerca de 570 a.C. Ela não é a única — outro registro em argila datado entre 1800 a.C. e 1600 a.C. mostra um quadrado com triângulos marcados no interior. A tradução dos escritos cuneiformes com base 60, sistema de contagem dos babilônios, revelou que o povo sabia da existência do teorema pitagórico, bem como outros conceitos matemáticos avançados.



Por que a atribuição a Pitágoras?

A tabuleta de argila de Tell Harmal, no Iraque, datada do período babilônio antigo, 2003 a.C. a 1595 a.C. Nela, é possível ver uma teoria geométrico-algébrica sobre ângulos de triângulos retos (Imagem: Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg)/CC-BY-4.0) (foto: foto:)

Segundo pesquisadores, é inegável que os babilônios conheciam a relação entre o comprimento diagonal de um quadrado e seu lado — ou seja, d = ?2. Esse é, provavelmente, o primeiro número irracional a ser conhecido. Isso mostra a familiaridade com o Teorema de Pitágoras, ou, ao menos, com o caso especial para a diagonal de um quadrado, representado em termos matemáticos como d² = a² + a² = 2a².

Não há, na verdade, escritos originais atribuídos a Pitágoras, cujo trabalho foi realizado mais de um milênio depois dos babilônios. O que há acerca do matemático foi passado para a frente por outros gregos, especialmente os pitagóricos, membros da escola que o filósofo montou onde hoje é o atual sul da Itália. A escola, chamada Semicírculo de Pitágoras, era secreta, mas o conhecimento nela compartilhado ou descoberto era passado à frente, e, muitas vezes, atribuído ao próprio matemático.

Como registros escritos da escola são raros, muito do conhecimento pitagórico foi passado verbalmente, dificultando o encontro de material realmente original do filósofo de Samos. Por respeito ao líder, muitas das descobertas feitas pelos pitagóricos eram atribuídas ao próprio matemático, o que pode, inclusive, ser o caso do famoso teorema que leva seu nome. Apesar de não tê-lo inventado, sua escola popularizou a equação, que ficou associada a Pitágoras.