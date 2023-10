Mont Blanc: por que montanha mais alta da França está encolhendo

669

(foto: Reuters)

A montanha mais alta da França encolheu nos últimos dois anos, segundo pesquisadores.

O Mont Blanc media 4.805,59 metros em setembro de 2023, o que é 2,22 metros mais curto do que a medição de 2021.

O especialista Jean des Garets diz que a redução pode ter sido causada por menos chuvas neste verão.

A montanha no sudeste da França é medida a cada dois anos, para tentar acompanhar o impacto das alterações climáticas nos Alpes.

Garets disse que sua equipe aprendeu muito sobre o Mont Blanc desde que as medições começaram em 2001.

"O cume está constantemente mudando de altitude e posição, com mudanças de até cinco metros", disse ele.

Após a medição de 2021, os especialistas afirmaram que, em média, a montanha perdia cerca de 13 cm de altura por ano.

"Estamos reunindo dados para as gerações futuras", acrescentou Garets. "Não estamos aqui para interpretá-los, deixamos isso para os cientistas."

Mas ele também pediu cautela, dizendo que as pessoas não deveriam usar a medição de altura para "dizer qualquer coisa antiga".

O pico rochoso do Mont Blanc fica a 4.792 m acima do nível do mar, mas a variação na altura vem da neve e do gelo no cume.

A quantidade depende do vento e do clima, e os pesquisadores disseram que a redução pode ter sido causada por "menor precipitação" – ou menos chuva – neste ano.

Um pico mais elevado teria sido registrado se tivesse ocorrido precipitação mais forte e ventos mais fracos.

E não há preocupação apenas em relação ao Mont Blanc. Na semana passada, foi revelado que os glaciares da Suíça sofreram a segunda maior perda anual – o que os cientistas consideraram um claro sintoma do aquecimento global.

Como é feita a medição

No mês passado, uma equipe de 20 pessoas escalou o Mont Blanc para realizar a medição, que levou vários dias. Eles se dividiram em oito grupos, esta foi a primeira vez que usaram um drone para determinar a altura do cume.

A altura é determinada instalando pequenos receptores na neve para modelar a calota polar que fica no topo. Os receptores emitem um sinal GPS que é usado para obter uma medição com precisão de centímetros.

O Mont Blanc é apelidado de "o teto da Europa" e se estima que entre 20.000 e 30.000 pessoas tentam escalá-lo todos os anos.

A rota mais popular para subir a montanha é limitada a 214 alpinistas por dia para evitar superlotação.

Em 2013, um alpinista encontrou na montanha uma caixa com um tesouro enterrado que incluía esmeraldas, rubis e safiras.

Após um processo burocrático, ele ficou com metade do conteúdo da caixa em 2021 - valendo cerca R$ 800 mil.

As ondas de calor se tornaram mais frequentes, mais intensas e duram mais tempo devido às alterações climáticas induzidas pelo homem, apontam os especialistas.

O mundo já aqueceu cerca de 1,1ºC desde o início da era industrial e as temperaturas continuarão subindo, a menos que os governos de todo o mundo façam cortes drásticos nas emissões.