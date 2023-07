Fonte misteriosa envia sinais à Terra há pelo menos 35 anos

669

Outra teoria é de que o objeto possa ser uma anã branca ou magnetar altamente magnetizada (foto: Reprodução/NASA's Goddard Space Flight Center/SA/JPL-Caltech) Por mais de três décadas uma fonte misteriosa tem emitido pulsos de rádio por 21 minutos com níveis diferentes de brilho, pelo menos é o que diz um artigo publicado pela revista Nature. A fonte desconhecida envia sinais de rádio consistentemente para a Terra desde pelo menos 1988.

A fonte recém-descoberta segue um padrão de pulsação de 21 minutos, um fenômeno anteriormente considerado impossível por explicações científicas. Os cientistas apontam que quando esse fenômeno cruza a Terra, as emissões podem ser captadas de forma muito breve e brilhante, como se estivesse no caminho da luz de um farol em rotação, as rajadas regulares de energia alternam o brilho como uma bola de espelhos giratória de discoteca.

As emissões se aproximam de explosões que saem de pulsares — estrelas de nêutrons que giram rapidamente e emitem feixes de energia de rádio — ou rajadas rápidas de rádio, que duram de milissegundos a vários segundos.

Os detalhes da descoberta foram publicados na revista Nature em um artigo intitulado “Um transiente de rádio de longo período ativo por três décadas”. Chamado de GPMJ1839-10, o objeto está além da "linha da morte do pulsar" — se o campo magnético do pulsar for forte e estiver girando rápido o suficiente, ele pode ser captado — caso contrário, não haveria energia o suficiente para ver o pulsar da Terra.

Outra teoria é de que o objeto possa ser uma anã branca ou magnetar altamente magnetizada, um tipo extra de estrela de nêutrons com campos magnéticos incrivelmente fortes - mas estes não detectam emissões.

Os cientistas acreditam que esses sinais de rádio estão sendo emitidos para a Terra desde 1988, através de registros antigos, mas que passaram despercebidos por quem coletava esses dados. Depois que a fonte foi detectada, os pesquisadores verificaram os arquivos de rádio e descobriram que a fonte se repetia há pelo menos 35 anos. A natureza desse fenômeno ainda é incerta.

De acordo com os pesquisadores, não se sabe qual o objeto está enviando essas ondas de rádio para o planeta. Os estudos nessa área poderão incluir alguma explicação do quão incomum se trata essa fonte misteriosa

Victoria M Kaspi, professora de física da Universidade McGill que não esteve envolvida no estudo, escreveu em um artigo anexo: “Só o tempo dirá o que mais se esconde nesses dados e o que as observações em muitas escalas de tempo astronômicas revelarão”.

*Estagiário sob supervisão de Thays Martins