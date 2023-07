Mordida de verme aquático com dentes de cobre injeta veneno e causa inchaço

669

Os bloodworms têm expectativa de vida de cinco anos e são capazes de resistir em ambientes extremos, como por exemplo em locais com pouco oxigênio (foto: Divulgação/MATTER/WONDERLY ET. AL) Embora pareçam inofensivos à primeira vista, os vermes "bloodworms" têm dentes de cobre e, quando mordem uma presa, injetam um veneno que é capaz de paralisar o corpo. Pescadores são mais suscetíveis a serem picados por esses seres aquáticos. A picada gera coceira, dor, inchaço e pode ocasionar até uma infecção bacteriana secundária.







Leia também: Césio-137 sumido em Minas: produto é perigoso para a saúde Curso de tempo da picada com uma síndrome de envenenamento agudo (dia 0 e dia 1) seguido por possível reação tardia ao veneno, infecção ou combinação de ambos (foto: Divulgação/ D Durkin et al, Toxins 2022)



Esse processo de sintetização do cobre é visto com entusiasmo por cientistas. "Nunca esperávamos que uma proteína com uma composição tão simples, ou seja, principalmente glicina e histidina, desempenhasse tantas funções e atividades não relacionadas. Esses materiais podem ser sinais de como fazer e projetar melhores materiais de consumo", destaca o pesquisador Herbert Waite.





Os bloodworms têm expectativa de vida de cinco anos e são capazes de resistir em ambientes extremos, como por exemplo em locais com pouco oxigênio. “Esses são vermes muito desagradáveis, pois são mal-humorados e facilmente provocados. Eles encontram outro verme, eles geralmente lutam usando suas mandíbulas de cobre como armas", pontua o bioquímico da Universidade da Califórnia, em estudo publicado no ano passado.





Os bloodworms são bioindicadores da qualidade da água, pois a presença deles significa que a água é pobre em oxigênio. Entretanto, esses vermes, conhecidos como larvas-vermelhas não fazem mal aos peixes e são até usados como alimentos para alguns animais.





O estudo sobre os bloodworms foi publicado e está disponível na plataforma Matter. A publicação ocorreu em 24 de abril de 2022 e pode ser acessada na íntegra neste link