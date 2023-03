O extraordinário alinhamento de 5 planetas e a Lua em raro 'desfile' no céu

Júpiter, Vênus, Lua e Marte devem ser facilmente visíveis; no entanto, identificar Urano e Mercúrio pode ser mais desafiador (foto: Getty Images)

Mercúrio, Júpiter, Vênus, Urano, Marte e a Lua se alinham em um arco no céu nesta semana, com alguns visíveis a olho nu.

O fenômeno poderá ser observado ao longo da semana, mas o melhor dia para apreciar o alinhamento será na terça-feira (28/3), informou Bill Cooke, astrônomo da Nasa, a agência espacial americana, à emissora NBC News.

Isso costuma ser chamado de "desfile planetário" e é visível após o pôr do sol.

O alinhamento pode ser visto de qualquer lugar da Terra, desde que você tenha céu claro e uma boa visão do horizonte a oeste.

Cooke explicou que será fácil identificar Vênus e Marte, porque seu brilho é intenso.

Vênus será um dos pontos mais brilhantes do céu, e Marte estará perto da Lua com um tom avermelhado.

Mercúrio e Urano podem ser mais difíceis de detectar, pois estarão mais escuros.

"A olho nu, mesmo de uma cidade com luzes, Júpiter, Vênus, a Lua e Marte devem ser facilmente visíveis. Urano deve ser visível com um telescópio de tamanho médio, e Mercúrio é um desafio adicional para os muito determinados", disse o astrônomo Jake Foster do Observatório Real de Greenwich, na Inglaterra.

No verão passado, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno se alinharam em uma rara conjunção planetária.

Foster afirmou que tais alinhamentos são muito particulares da nossa perspectiva da Terra.

"Os planetas não estão alinhados agora, eles estão todos espalhados pelo Sistema Solar, mas apenas da nossa perspectiva, de vez em quando, eles se aproximam o suficiente um do outro no céu para que possamos ver alguns deles assim", disse.

A melhor chance de localizar os planetas é longe das luzes brilhantes da cidade, em algum lugar com uma visão clara e desobstruída.

Você precisa observar no início da noite porque Mercúrio e Júpiter desaparecerão rapidamente no horizonte, segundo os especialistas.