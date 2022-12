Estudante da UFU descobre asteroide e é premiada pelo Ministério da Ciência

A descoberta foi feita em fevereiro. Mariana estava analisando imagens de um telescópio situado no Havaí, de propriedade da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (Nasa) (foto: Redes sociais/Reprodução)

Uma estudante de engenharia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) descobriu, em parceria com a Nasa, um novo asteroide, que deve ser nomeado Walkiria. Mariana Milena Prado de Sá, natural de Catalão (GO), recebeu uma medalha do Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação (MCTI) pelo feito.









O nome do asteroide , que ainda não foi classificado oficialmente, é uma homenagem à mãe da estudante. “Se tudo der certo, quero nomear esse asteroide com o nome da minha mãe, que é Walkiria, com ‘w’ e ‘k’, bem nome de asteroide mesmo, por ela sempre apoiar meus sonhos”, contou Mariana.

Paixão pela ciência

A jovem cientista começou sua trajetória de interesse pelas ciências naturais cedo. Filha de uma professora de biologia, ela conta que foi uma questão de tempo passar do microscópio para os telescópios. “Quando criança, eu ia para a escola e as aulas sobre sistema solar eram as que mais me chamavam a atenção. Demorou para eu ter um impulso para começar a divulgar e engajar na ciência”, conta.





Quando ainda estava no Ensino Médio, em 2020, ela participou do projeto Astrominas, idealizado por mulheres do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP). Voltado para estimular a participação de mulheres na ciência, o projeto permitiu que a jovem tivesse contato com diversas cientistas e animou a paixão pela astronomia.





Foi nesse projeto que ela conheceu o programa da Nasa. Sua descoberta rendeu-lhe uma medalha durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), em Brasília, no dia 29 de novembro. Além desta honra, Marina também é medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrofísica (OBA) e recebeu uma Moção de Aplausos na Câmara dos Vereadores da sua cidade natal.