Exame de DNA faz pais reencontrarem filha sequestrada há 51 anos

Registrada como Melissa Highsmith, mulher passou a se chamar de Melanie Walden após ser sequestrada; ela reencontrou os pais em 26 de novembro (foto: Sharon Highsmith (Facebook))

Graças a um exame de DNA, a família Highsmith finalmente encontrou Melissa Highsmith, que foi sequestrada quando tinha 1 ano de idade e hoje tem 53. Foram mais de 50 anos de mistério sobre o paradeiro da americana e de buscas.

Melissa foi sequestrada em 1971 por uma babá da família em Fort Worth, Texas, quando tinha apenas 1 ano e 9 meses. A babá foi contratada pela mãe de Melissa, Alta Apatenco, através de um anúncio em um jornal local. Já afastada da família de origem, a criança passou a ser chamada de Melanie Walden.

Enquanto isso, a família Highsmith conduziu buscas próprias, acionou a polícia e autoridades federais. Em setembro desse ano, a família recebeu uma dica de que a filha poderia estar no Estado de Carolina do Sul. Melanie não sabia que estava sendo procurada e, ao ser contatada por Facebook por membros da família, inicialmente achou que se tratava de uma armadilha online.

Em 6 de novembro, informações de DNA cruzadas pelo site 23AndMe finalmente ligaram os filhos de Melanie à família Highsmith.

"Nossa descoberta de Melissa foi puramente por causa do DNA", escreveu Sharon Rose Highsmith, irmã dela, no Facebook. "Não foi por causa de qualquer ação da polícia ou do FBI, do envolvimento de algum podcast ou mesmo de investigações ou especulações particulares da nossa família."

A mulher de 53 anos e seus pais se encontraram pela primeira vez em 26 de novembro. Sharon Rose afirmou que eles estão aguardando resultados de "mais testes oficiais e legais de DNA".

"Apesar disso, no momento que vimos as fotos dela, que ficamos sabendo da marca de nascença dela, e percebemos que o 'aniversário' dela é tão próximo do da nossa Melissa, NÓS SOUBEMOS [sic] sem uma sombra de dúvidas de que era a NOSSA MENINA. Estamos, claro, esperando por uma confirmação oficial para os pessimistas do mundo."

Imagem de teste caseiro de DNA da 23andMe; exame reuniu a família Highsmith (foto: Getty Images)

Em entrevista à rede CBS, parceira da BBC nos EUA, Melanie afirmou: "É algo impressionante. Ao mesmo tempo, é a sensação mais maravilhosa do mundo."

A mãe, Alta Apatenco, disse que "simplesmente não conseguia acreditar" que a família havia se reencontrado depois de tantos anos.

"Achei que nunca mais a veria", disse à CBS.

Não há informações sobre a sequestradora. De acordo com Melanie, quando confrontada, a mulher que a criou — de quem está afastada há décadas — admitiu saber que ela era uma criança sequestrada.

"Isso tornou tudo real", disse Melanie.

Embora o sequestro já tenha prescrito há muito tempo, o Departamento de Polícia de Fort Worth disse em um comunicado que continuará a investigação sobre o desaparecimento da criança para juntar as peças do que aconteceu.

Enquanto isso, a família diz que está recuperando o tempo perdido e se conhecendo.

Segundo o jornal Washington Post, Melanie pretende voltar a se chamar de Melissa e quer refazer seu casamento com o atual marido para que seu pai, Jeffrie Highsmith, possa acompanhá-la até o altar.

- Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-63803470